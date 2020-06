Borsa: corre sopra quota 20mila punti, Ftse Mib +2,82%

Piazza Affari in una settimana recupera circa il 10% e torna sopra i 20mila punti, che non rivedeva dalla prima settimana di marzo e che precedentemente si era lasciata alle spalle poco piu' di un anno fa. A spingere il recupero del Ftse Mib, che ha chiuso la giornata a +2,82% a quota 20.187 punti, sono stati i nuovi annunci della Bce, la convinzione degli investitori in una ripartenza dell'economia e i dati sull'occupazione statunitense, molto migliori delle attese.

Complice anche la discesa dello spread sotto i 170 punti base c'e' fermento nel settore bancario. In attesa dei primi pronunciamenti delle autorita' coinvolte sull'ops, scattano Intesa e Ubi (rispettivamente +4,66% e +5,35%); bene anche Unicredit, Banco Bpm (+6,76%) e Bper (+9,73%), con quest'ultima al centro di diversi scenari. Tonici anche energia e industria. Eni, dopo aver annunciato una nuova struttura organizzativa in linea con la strategia di transizione energetica verso la decarbonizzazione, sale del 6,05% e Saipem del 9,47%; Fca, sugli scenari che prevedono possibili incentivi per il settore auto, sale del 7% mentre, sempre nella galassia del Lingotto, Cnh balza del 9,81%. In questo clima di acquisti generalizzati a essere penalizzati sono i titoli piu' difensivi, come i farmaceutici, con Diasorin che continua a ritracciare velocemente (-4,71%). Nelle utilities sale in controtendenza Enel (+1,24%) grazie alla promozione di Barclays. Caute le reti.