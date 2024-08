Borsa, Europa giù dopo la Fed. Piazza Affari negativa. Tensioni sul petrolio

Europa giù dopo la Fed. Milano negativa

Avvio incerto per le principali piazze finanziarie europee all'indomani della decisione della Fed, che ha lasciato invariati i tassi di interesse ma aperto la strada a un taglio per settembre. Si guarda alla Bank of Japan e a possibili ulteriori aumenti dei tassi di interesse, ma i listini fanno i conti anche con una densa settimanale di semestrali.

A pesare sull’umore dei mercati è anche l’escalation in Medio Oriente e i timori di un allargamento del conflitto, unita al rallentamento a sorpresa della manifattura di Pechino a luglio, per la prima volta quest’anno. Non è quindi bastato il rialzo alla vigilia di Wall Street e il rimbalzo dei tech trainato da Nvidia e Amd, a cui si somma l’exploit Meta, casa madre di Facebook, che nell’after-market ha chiuso a +7,2% dopo una trimestrale sopra le aspettative.

A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,52% a 33.586 punti con lo spread in leggera risalita a 139 punti base, in flessione anche Francoforte -0,42% e Parigi che lascia sul terreno lo 0,74%. In progresso Londra +0,3% dove si attendono le decisioni di politica monetaria della Banca d’Inghilterra.

A Piazza Affari maglia rosa per Mediobanca che segna +1,6% dopo la presentazione di risultati record, in rialzo di quasi un punto e mezzo percentuale Nexi e St. Tonfo per Prysmian -3,24% dopo i conti, cedono oltre il 2% anche Amplifon e Tenaris.

Sul fronte dei cambi, l’euro cala 1,0812 dollari (da 1,0825 ieri in chiusura) e 162,45 yen (162,80). Il cross tra la divisa nipponica e il biglietto verde è stabile a 150,26. Sale il gas scambiato sui 36,3 euro al MWh (+1,2%) così come prosegue la corsa del petrolio favorito da possibili interruzioni degli approvvigionamento per la crisi in Medio Oriente: il Brent del Mare del Nord, contratto ottobre, passa di mano a 80,7 dollari al barile (+0,8%), il Wti di settembre a 78,6 dollari (+0,9 per cento).