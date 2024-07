Borse, il blackout di Microsoft affonda l'Europa. Piazza Affari chiude in calo

Borsa Milano: accentua calo in chiusura (-0,91%) con auto

Piazza Affari chiude l'ultima seduta settimanale, accentuando il calo, penalizzata dai timori per i possibili impatti dell'interruzione informatica globale, che ha messo in difficoltà banche e aeroporti un po’ in tutto il mondo. Anche la stessa Borsa di Milano è stata coinvolta nei problemi informatici e per circa un’ora in avvio di contrattazioni il punteggio del Ftse Mib non si è aggiornato, anche se le attività di contrattazione hanno “funzionato regolarmente”, ha assicurato Borsa Italiana. In compenso, il mercato aveva già 'pesato' la scelta comunicata ieri dalla Bce di lasciare invariati i tassi di interesse. Preoccupa ancora, invece, la ripresa di un possibile conflitto commerciale tra Usa e Cina in caso di rielezione di Donald Trump, favorito nei sondaggi, alla guida della Casa Bianca

Intanto l’azienda di cybersecurity CrowdStrike ha fatto sapere di aver implementato una correzione per il problema che ha innescato importanti interruzioni dei servizi informatici che hanno interessato diversi settori in tutto il mondo. L’indice principale del listino milanese ha ceduto lo 0,91% a quota 34.215 punti, trascinato dalle auto, con Iveco -2,77%, Stellantis -2,22%, Ferrari-0,78%. Tra gli industraili in contro tendenza Pirelli +0,14%, Leonardo +0,18%, Prysmian +0,59%. Tra le blue chip, in calo gli energetici principali (Enel -0,79%, Eni -1,47%. Tim chiude sulla parità. Nel lusso scivola Brunello Cucinelli -2,11%. Per quanto riguarda i finanziari, Generali perde l’1,02%, Unicredit lo 0,36%, Intesa cala dello 0,61%, Mps -0,55%. In fondo al paniere Stm -2,98% e Nexi -3,81%.

Borse europee: chiudono in rosso, Dax peggior listino

Le Borse europee chiudono in 'rosso', penalizzate dal calo dei prezzi delle materie prime e dalla flessione del settore tech globale, dopo il black out informatico globale. A guidare i ribassi Francoforte dove il Dax cede l'1% a 18.163 punti, segue Parigi con il Cac a -0,69% a 7.534 punti, a Londra l'Ftse 100 arretra dello 0,60% a 8.154 punti. In calo anche Milano con l'Ftse Mib a -0,91