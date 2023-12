Borsa, Piazza Affari chiude in lieve calo. BoT, assegnati annuali per 7,5 mld

Borsa, Piazza Affari in lieve calo. Spread stabile sotto i 180 punti base

Chiusura in calo per il mercato azionario che arretra nel finale dopo una seduta in cui la quota aveva sempre galleggiato intorno alla parità. L'indice Ftse Mib segna -0,28% a 20.242 punti a punti. Piazza Affari rallenta dopo il dato sull'inflazione Usa, che ha confermato solo in parte il rallentamento a novembre, con un tasso del 3,1%, il livello piu' basso in cinque mesi, dal 3,2% di ottobre. Nel resto d'Europa, il Dax 30 di Francoforte chiude in parità (-0,01%), come il Cac 40 di Parigi (-0,11%) e l'Ftse 100 di Londra (-0,02%).

L'inflazione 'core' ha continuato a mostrare una certa vischiosita', con il tasso core annuo rimasto al 4% e il tasso mensile in aumento allo 0,3% dallo 0,2%, in linea con le previsioni. Attenzione ora al direttivo del Fed che domani darà il proprio verdetto sulle prossime mosse di politica monetaria, oltre a diffondere le previsioni economiche per i principali aggregati macro. In mattinata in europa buoni riscontri dall'indice tedesco Zew sul sentiment economico, in rialzo oltre le attese.

Sul listino rialzo per Banco Bpm (+1,23%) che oggi ha approvato il piano al 2026 che vede un aumento di utili e dividendi, mentre l'a.d. Castagna ha ancora una volta negato la possibilità di un'aggregazione con il Monte Paschi. Lo stesso Mps cede il 2,64% in campo bancario giù anche Bper (-1,24%), mentre Unicredit perde l'1,03%. Nel risparmio gestito bene Azimut e Mediolanum, Fineco cede l'1,18%.

Tra le altre blue chip Tim accusa un -1,79%. Deboli i titoli oil sul netto calo del prezzo del greggio, con Eni -1,20%, Saipem -2,49%, Tenaris -1,64%. Tra gli altri titoli dell'energia male A2A (-1,82%). Rialzi per Moncler, Recordati (+1,22%), Amplifon (+2,47%).

Spread sotto i 180 punti base

Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 178 punti, in leggero aumento rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale risale al 4,01%.

Titoli Stato: assegnati 7,5 mld Bot annuali, tassi in calo

Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,5 miliardi di euro di Bot annuali con scadenza dicembre 2024. Il rapporto di copertura e' stato 1,31 volte l'importo richiesto. Il tasso cala di 33 punti base a 3,528%, il livello piu' basso dallo scorso maggio.