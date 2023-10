Borsa, Piazza Affari in lieve rialzo. Spread sotto i 190 punti

Borsa, Piazza Affari in lieve rialzo. Stellantis in discesa

Le Borse europee aprono in cauto rialzo in attesa della Fed. Milano avvia gli scambi a 27.404 punti, in progresso dello 0,24%; livelli analoghi per Parigi (+0,20%) e Francoforte (+0,16%), mentre Londra resta vicino alla parità (+0,02%). Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre a 189,7 punti, in calo rispetto ai 191,5 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale flette al 4,675%.

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dopo Boj, Nikkei +0,96%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi di interesse negativi e ha apportato modifiche minime alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti. Sebbene la Boj abbia segnalato che consentirà una maggiore flessibilità nelle sue operazioni Ycc, la mossa ha ampiamente deluso gli investitori che speravano in un cambiamento più aggressivo nella politica monetaria. La Boj ha inoltre affermato che continuerà con il ritmo attuale di acquisti di asset. Il Nikkei sale dello 0,96% a 30.880 punti, il Topix dello 0,99% a 2.253,31 punti