Inflazione e volatilità, dove investire? Puntare su digitale e titoli software

Borsa, dove conviene investire? Il commento di Capital Group

Le aziende tecnologiche e digitali in rapida crescita hanno suscitato un grande entusiasmo da parte degli investitori negli ultimi dieci anni, oltre a generare una quota di rendimenti di mercato sovradimensionata.

Dall'inizio del 2022, tuttavia, molti di questi settori preferiti del mercato sono stati messi a dura prova. Tra il rallentamento della crescita economica, l'impennata dell'inflazione e il timore dell'aumento dei tassi di interesse, gli investitori potrebbero esaminare più attentamente le valutazioni elevate di molte piattaforme digitali e titoli software.

Per gli investimenti è uno dei contesti più complessi da diversi anni. Ecco alcune tematiche di investimento che gli investitori più cauti potrebbero voler considerare. I cambiamenti a lungo termine verso un futuro digitale, l'implementazione dei veicoli elettrici e la transizione verso l'energia pulita continueranno probabilmente a creare opportunità per gli innovatori in queste aree.

Tuttavia, queste tendenze stanno anche creando difficoltà per le vecchie industrie come l'estrazione mineraria e il trasporto ferroviario. Il nichel, ad esempio, è un componente chiave delle batterie dei veicoli elettrici.

Lo stesso vale per il rame, necessario per gli aggiornamenti della rete elettrica. E mentre il settore software sta diventando un attore sempre più essenziale nella produzione di automobili moderne, l'acciaio rimane un componente necessario.