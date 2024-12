Borse, chiusura frizzante per l'Europa nella settimana di Natale. Milano si prende la maglia rosa: +1,25%

Borsa, Europa in rialzo nella settimana di Natale

Mercati azionari del Vecchio continente in generale rialzo: tra scambi molto bassi, la Borsa migliore è stata quella di Parigi, che ha chiuso con un aumento dell'1%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,6%. In crescita dello 0,5% Madrid e dello 0,4% Amsterdam, mentre Londra è stata la più cauta del gruppo con un aumento finale dello 0,1%.

Piazza Affari chiude in rialzo

Piazza Affari chiude in rialzo la settimana a ranghi ridotti delle festivita' del Natale ed e' maglia rosa in Europa, con l'indice Ftse Mib che segna +1,25% a 34.160,94 punti. Sul listino brillano Stm +2,22%, Moncler +2,06%, Stellantis +2,06%. Tra gli energetici a maggior capitalizzazione in evidenza Eni +1,98% ed Enel +0,71%. Bene le banche con Unicredit +1,68%, Finecobank +1,45%, Intesa Sanpaolo +1,18%, Banco Bpm +1,93%, Mps +1,40%, Bper +0,90%. Guadagni anche per Tim +1,61% e Ferrari +1,62%. Perdite invece per Amplifon -2,71%, Buzzi -0,83% e Diasorin -0,21%.

Sul fronte valutario, l'euro chiude poco mosso sopra quota 1,04 a 1,0428 sul dollaro (+0,07%) mentre sullo yen passa di mano a 164,36 in lieve calo dello 0,18%. In flessione anche il cambio dollaro/yen a 157,60 (-0,25%). Il dollaro statunitense si e' diretto verso un guadagno annuale di quasi il 7%, mentre lo yen giapponese si e' avviato verso il quarto anno consecutivo di cali, sulla prospettiva che la nuova politica dell'amministrazione Trump potra' far rialzare l'inflazione e accentuare la cautela della Fed nel tagliare i tassi nel 2025. Sul mercato obbligazionario, lo spread tra i Btp decennali e omologhi Bund tedeschi chiude a 115 punti, in calo rispetto ai 117,4 dell'apertura. Il rendimento sale al 3,54%