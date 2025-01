Borse, Europa cauta in attesa dell'inflazione Usa. Milano in rialzo: soffre Saipem e cala Tim nel giorno del cda per Sparkle

Borse europee: aprono in moderato rialzo

Le Borse europee aprono in moderato rialzo in attesa dell'inflazione Usa a dicembre che sarà diffusa nel primo pomeriggio (ora italiana) e rappresenta il dato chiave della giornata finanziaria.

La lettura aggiungerà un tassello fondamentale allo stato di salute della prima economia mondiale a pochi giorni dall'insediamento della nuova amministrazione Trump. Le attese sono per un leggero incremento a 2,9% da 2,7% a livello tendenziale. Dopo i primi scambi, Francoforte guadagna lo 0,26%, Parigi lo 0,18%, Londra lo 0,69%, Milano +0,25%.

Borsa Milano: prime fasi in rialzo, Tim cala nel giorno del cda

Prime fasi positive alla Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,30% e 35.231 punti. Sul listino, contrastati gli industriali con Leonardo -0,47%, Stellantis +0,23%, Pirelli +0,56%. Tra i finanziari, Generali +0,52%, Intesa -0,20%, Unicredit +0,73%, Mps +0,28%, Banco Bpm +0,62%, Bper -0,68%. Capitolo energetici, con Eni a +0,89%, Enel +0,56%, mentre soffre Saipem con un -3,74%. Tim cala dello 0,62% a quota 0,2556 euro per azione all’indomani della bocciatura del ricorso di Vivendi contro la vendita della rete e nel giorno in cui si riunisce il cda per esaminare il dossier per la vendita di Sparkle.