Borse, Piazza Affari parte male. Spread sopra i 200

Borsa, Milano apre in calo (-0,64%)

Piazza Affari apre in calo. L'indice Ftse Mib perde lo 0,64% a 27.569 punti. In generale avvio negativo per le Borse europee. Francoforte perde l'1,15%, Parigi l'1,03% mentre Londra cede un più modesto 0,46%.

Spread a 203 punti. Btp decennale, rendimento al 4,95%

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 203,7 punti, in salita rispetto alla chiusura di ieri a 202, in attesa della comunicazione in serata del rating di S&P sui conti pubblici dell'Italia. Sarà il primo dato della tornata di valutazioni da parte delle agenzie di rating attese per i prossimi giorni. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 4,95%.

Gas a 52 euro a mWh

Apertura in rialzo per il prezzo del gas all'hub Ttf di Amsterdam. Il future scadenza novembre segna un guadagno del 3,6% a 52 euro al megawattora.

Petrolio in rialzo

Quotazioni del petrolio in rialzo negli scambi sui mercati asiatici. Il future sul Wti consegna novembre sale dell'1,17% a 90,42 dollari, mentre il Brent consegna dicembre guadagna lo 0,96% a 93,27 dollari al barile.

Borse asiatiche

In Asia, la Borsa di Tokyo arretra, dopo che a settembre l'inflazione core del Giappone è scesa sotto la soglia del 3%, per la prima volta in oltre un anno, ma è rimasta al di sopra il target della Boj, mantenendo vive le aspettative di una graduale cancellazione della sua politica monetaria ultra-espansiva.

Anche Hong Kong cede e soprattutto cala Seul, che perde più dell’1% ed è tra le più penalizzate dall'impennata dei rendimenti obbligazionari globali, che sta pesantemente influendo sui titoli tecnologici, poiché la prospettiva di tassi di interesse più elevati ha diminuito l’attrattiva dei titoli growth. L'indebolimento dei tech e dei minerari pesa anche su Sydney che arretra di oltre l'1%.

Giù il listino di Shanghai, che risente delle persistenti preoccupazioni sul settore immobiliare, che rischiano di oscurare i passi in avanti dell'economia del Dragone. Oggi la Pboc, la banca centrale cinese, come previsto, ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui principali tassi di riferimento sui prestiti.

"L'attività economica si è stabilizzata e le autorità possono ora permettersi di aspettare un po' prima di attuare ulteriori allentamenti monetari in futuro", hanno commentato in una nota gli analisti di TD Securities. Anche il ribasso dello yuan è stato considerato come un fattore che ha contribuito a non fare rialzare i tassi. Lo yuan si è deprezzato di oltre il 5% quest’anno rispetto al biglietto verde.