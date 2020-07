Borse in rialzo. A Milano bene le banche. Spread in calo a 165

Borse europee in rialzo in un giorno ricco di dati macro sia in Europa, sia negli Stati Uniti dove saranno annunciati in anticipo (in vista della festa dell'Indipendenza) gli importanti dati sul mercato del lavoro di giugno. L'andamento dell'epidemia da coronavirus continua a destare preoccupazione, con i malati che nel mondo hanno superato la soglia dei 10 milioni.

In piu' l'Oms ha dichiarato che potrebbero essere necessarie nuove chiusure in alcune aree. D'altra parte gli investitori stanno guardando con ottimismo ai risultati incassati dalla ricerca: ieri Pfizer e la tedesca Biontech hanno annunciato che una delle 17 cure in fase di sperimentazione sta registrando dati promettenti. Sulle prime battute Francoforte sale dello 0,95%, Parigi dello 0,7% e Madrid dell'1,16%.

A Milano il Ftse Mib ha aperto in progresso dell'1%, mentre lo spread cala in area 165 punti. A Piazza Affari Fca sale dell'1%, all'indomani della diffusione dei dati sulle immatricolazioni italiane di giugno, scivolate per la casa del 25,04% rispetto allo stesso mese del 2019, contro un mercato che ha accusato una flessione del 23,13% e del 46% nell'intero primo semestre. Gli occhi del mercato rimangono inoltre puntati sulle banche, soprattutto dopo una serie di annunci: Unicredit (+1,7%) ha ceduto Npl unsecured a Banca Ifis (+1,4%) per complessivi 335 milioni di euro di valore nominale.

Inoltre Mps (+0,6%) ha firmato un contratto preliminare di vendita ad Ardian del portafoglio immobiliare, con un effetto positivo sul CET1 ratio di circa 13 bps rispetto al valore di marzo 2020. Sono in primo piano anche le dichiarazioni del numero uno del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, sulla volonta' di Leonardo Del Vecchio di voler salire fino al 20% del capitale di Mediobanca (+1,4%). 'Mi chiedo quale sia il senso industriale di questa operazione', ha detto il manager, che ha inoltre difeso l'offerta di Intesa Sanpaolo (+1,5%) su Ubi (+1,1%), che iniziera' lunedi'.

Sul mercato dei cambi, l'euro e' scambiato a 1,1269 dollari (ieri a 1,1264) e a 121,44 yen (121,04). Il dollaro-yen si attesta a 107,49 (107,44 yen). Continua la marcia al rialzo del petrolio, con il Wti sopra l'importante soglia di 40 dollari al barile: il contratto con consegna ad agosto sale dello 0,7% a 40,12 dollari al barile. Intanto, lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 165 punti, con il rendimento del decennale all'1,27%.