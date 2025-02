Borsa, lo spread continua a calare. A Milano sprint di Tim dopo le voci su Poste-Vivendi

Borse europee: avvio in rialzo poi deboli e contrastate

Le Borse europee aprono in lieve rialzo per poi passare in breve a deboli e contrastate mentre i mercati cercano di pesare i dialoghi in corso da più parti per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina a tre anni dall'avvio dell'invasione da parte delle truppe di Mosca. Dopo i primi scambi a Parigi l'indice Cac 40 segna -0,01% con 8.187,97 punti, a Francoforte il Dax -0,03% con 22.791,99, a Londra l'Ftse 100 è sopra la parità con +0,02% a 8.769,83. La migliore in questo momento è Milano con l'indice Ftse Mib a +0,52% con 38.525,22 punti, trainata da telecomunicazioni e titoli industriali.

Borsa, Milano positiva con Tim e risiko bancario

Prime fasi positive alla Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,35% e 38.467 punti. Tim balza del 3,66% sulle indiscrezioni di stampa circa i colloqui tra i vertici di Poste, neo socio della compagnia telefonica, e quelli di Vivendi, primo azionista della società. Positivi anche gli industriali con Stellantis a +0,85%, Pirelli +0,43% e Leonardo +1,61%. Tra gli energetici, Eni invariata mentre Enel segna un progresso dello o,29%. Tra i finanziari, Mps piatta, Mediobanca migliora dello 0,54%, Banco Bpm +0,34%, Unicredit +0,19% Intesa +0,17%, Generali +0,74%.

L'euro apre in calo (-0,18%) sul dollaro a 1,0464, mentre guadagna leggermene (+0,08%) sullo yen a 158,94. Cambio dollaro/yen a 151,87 in favore del biglietto verde (+0,24%). Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi scende sotto quota 105 punti base, a 104,8 punti, al minimo da ottobre 2021. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,557%. Boom di richieste ieri per la prima giornata di offerta del nuovo Btp Più. Il nuovo titolo, con scadenza al 25 gennaio 2033, ha chiuso il primo giorno di collocamento con ordini per 5,604 miliardi di euro con 160.734 contratti.

Il Btp Più prevede un’offerta riservata al retail e garantisce cedole pagabili trimestralmente e una scadenza di 8 anni, con l'opzione del rimborso anticipato alle fine del quarto anno. Le cedole sono fissate al 2,8% fino al quarto anno e al 3,6% dal quinto all'ottavo anno. Il collocamento finirà venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata.