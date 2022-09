Btp, tasso al 2,7% ai massimi da 2012. Euro in calo, dollaro al top da 20 anni

Btp al 2,72% con un incremento di 4 punti base

In netto rialzo i rendimenti dei titoli di Stato a due anni europei, in linea con il Treasury americano. Il Btp italiano si attesta ai massimi al 2,72%, con un incremento di 4 punti base. In tensione anche i tassi dei Paesi “periferici” con la Spagna all'1,96% (+5 punti) e la Grecia al 2,41% (+2 punti).

Cambi, l'euro chiude sotto la parità contro il dollaro: crolla la sterlina

L'euro ha chiuso in calo sotto la parità contro il dollaro, indebolito dai timori legati all'escalation della guerra in Ucraina. Il cambio sul biglietto verde si è attestato in zona 0,9870, sui massimi da 20 anni. La valuta statunitense, rafforzata anche dall'attesa per il nuovo maxi-rialzo dei tassi che la Fed annuncerà questa sera, ha guadagnato terreno anche nei confronti dello yen, attorno a quota 142,30, su picchi che non si vedevano da 24 anni.

Cambi, le parole di Putin azzoppano le valute europee

Le parole del presidente russo Vladimir Putin, che ha annunciato una mobilitazione parziale e minacciato di utilizzare le armi nucleari se la sicurezza della Russia sarà messa a repentaglio, hanno azzoppato tutte le valute europee, esacerbando i timori di una crisi energetica e di recessione.

La sterlina è scivolata ai minimi da 37 anni sul filo di quota 1,13 dollari e perdite pesanti hanno registrato anche la corona svedese, lo zloty polacco, la corona ceca e il fiorino ungherese. Dall'inizio dell'anno il Dollar Index ha guadagnato il 16% ed è in corsa per segnare il maggior incremento annuale dal 1981.