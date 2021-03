California Bakery salvata dal fallimento con l'intervento di Ten Food&Beverage

Il gruppo di Gabriele Volpi, Ten Food & Beverage, già proprietario dei marchi Ten Restaurant, Al Mare by Ten e Pasticceria Svizzera 1910, ha completato l’acquisizione di California Bakery, catena made in Italy di dolci e cucina in stile americano.

"Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l'acquisizione di California Bakery, brand d'eccellenza del settore della ristorazione e punto di riferimento per la citta' di Milano. Questa operazione rinnova il nostro impegno di fornire un supporto concreto al settore, messo a dura prova dall'attuale emergenza economico-sanitaria" ha commentato il presidente di Ten Food&Beverage Stefano Chisoli.

Con California Bakery "continueremo ad espandere la presenza del gruppo Ten in tutta la penisola, con l'obiettivo di diventare il primo player della ristorazione organizzata in Italia. Qualita' elevata, autenticita' e rispetto della tradizione sono i valori che ci accompagneranno nel nostro processo di crescita".

L’ingresso di California Bakery Italy srl nel Gruppo Volpi consentirà alla catena di proseguire l’attività di ristorazione nei 12 punti vendita già esistenti tra Milano e Bergamo. Ma i progetti futuri prevedono l’apertura di nuovi punti in Liguria.

L’operazione è un ulteriore e importante passaggio nel processo di diversificazione del Gruppo, voluto da Gabriele Volpi, presidente della Orlean Invest Holding, e da Gianpiero Fiorani, amministratore delegato. Una diversificazione che ha portato il mercato italiano ad essere di sempre maggiore rilevanza strategica, nei rami di business sviluppati dal Gruppo. L’acquisizione di California Bakery è per il brand solo il primo e necessario passaggio. La prossima settimana, verrà presentato il piano industriale di sviluppo.

Il Gruppo Ten Food & Beverage, nato nel 2019, conta ad oggi oltre quaranta ristoranti in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Canton Ticino. Attraverso un ampio e serrato progetto di aperture e investimenti ha contribuito a sostenere un settore fortemente colpito dalla pandemia.