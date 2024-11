Non solo la banana da 6 milioni di dollari. Dopo l'arte, Maurizio Cattelan venderà anche case: la nuova società

Dopo l'arte, Maurizio Cattelan venderà anche case: la nuova società

Mentre la sua Banana “Comedian” creata nel 2019 è stata da poco comprata all’asta di Sotheby’s per 6,2 milioni di dollari dal collezionista Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, l’artista padovano Maurizio Cattelan si lancia nel business degli immobili. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Dario Cortucci s’è presentato lo stesso Cattelan per costituire la nuova Torno Subito srl di cui ha il 100% e di cui Jacopo Zotti è stato nominato amministratore unico.

La newco ha come oggetto “l’attività immobiliare” ma anche la “assunzione e gestione di partecipazioni”, tipiche di una holding. Zotti, figlio del defunto Lucio che fu il primo socio in affari di Cattelan, è anche amministratore unico della Magis srl, di fatto la holding dell’artista che ne ha il 99% (il restante 1% è appunto di Zotti) ed è consigliere della Toiletpaper srl (di cui Cattelan ha il 51% mentre il 49% è del fotografo Pierpaolo Ferrari) e della controllata Toiletpaper shop srl.

La Magis ha chiuso il 2023 con ricavi per 886mila euro in calo dagli oltre 1,1 milioni dell’anno prima ma l’utile è migliorato da 72mila a 153mila euro. Meglio sono andati i numeri di Toiletpaper che commercializza oggetti artistici per il grande pubblico e che nel 2023 ha realizzato ricavi per 2,4 milioni in crescita dagli 1,8 milioni dell’anno prima mentre l’utile è salito da 420mila euro a 457mila euro. E altri 148mila euro di ricavi sono arrivati nel 2023 da Toiletpaper shop.