Cdp, è fatta per Calcagnini vice dg. Al manager le deleghe sul business

Manca solo il passaggio ufficiale che potrebbe avvenire durante il prossimo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in programma il tre agosto secondo il calendario degli eventi societari già fissati, anche se potrebbe finire sul tavolo di un'altra riunione del board da convocare. Ma secondo quanto Affaritaliani.it può anticipare, Paolo Calcagnini sarà il prossimo vice direttore generale, insieme ad Alessandro Tonetti, del gruppo di via Goito controllato dal Tesoro e che gestisce il risparmio postale degli italiani.

I due manager, che saranno vice di Fabrizio Palermo che oltre a essere Ceo è anche direttore generale, si divideranno le deleghe con ambiti di gestione differenti. Calcagnini sarà più operativo sul business. Con focus, a quanto pare, sul finanziamento all’impresa alle partecipazioni.

Arrivato in Cdp nel 2015 come responsabile pianificazione e controllo di gestione, a ottobre 2018 Calcagnini era stato promosso chief financial officer nella gestione Palermo.

Per la casella di direttore finanziario che rimarrà quindi scoperta, invece, è in corso la ricerca del nuovo profilo affidata agli head-hunter che stanno vagliando diversi manager. Ma in pole position per l'incarico è Pierfrancesco Ragni, attuale responsabile della divisione Offshore e Navi speciali di Fincantieri, oltre a quello di presidente di Vard e di Fincantieri Oil&Gas, dirigente che il Ceo di Cdp Fabrizio Palermo conosce bene in quanto hanno lavorato assieme nel colosso della cantieristica alla corte di Giuseppe Bono.

@andreadeugeni