Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa vola in finale battuto il team USA

Grande trionfo per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo una sfida intensa e avvincente, ha superato il team American Magic nelle semifinali della Louis Vuitton Cup con un punteggio finale di 5-3.

Con questa vittoria, il team italiano approda per la quinta volta alla finale delle Selezioni Challenger della Coppa America, dove affronterà Ineos Britannia.

Il percorso della squadra italiana è stato caratterizzato da grande determinazione e abilità, dimostrando la sua capacità di reagire alle avversità. Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. Il successo non è stato solo merito dell'equipaggio in acqua, ma anche dello shore team, che ha lavorato instancabilmente per riparare un danno critico al sistema di controllo della randa, causato durante il secondo match delle semifinali. Questa riparazione è stata fondamentale per garantire che Luna Rossa potesse affrontare la gara decisiva con una barca perfettamente funzionante.

«Oggi è una giornata positiva perché abbiamo finalmente chiuso la partita con American Magic, ed è stata più difficile del previsto», ha dichiarato Sirena. Il team ha dimostrato grande resilienza, imparando dalle sconfitte e trasformandole in esperienze utili per le regate finali. Ora Luna Rossa guarda con fiducia alla prossima fase, consapevole che la sfida contro Ineos Britannia sarà altrettanto impegnativa.

Le semifinali hanno messo in luce la capacità di Luna Rossa di gestire la pressione, unendo l’esperienza dei veterani del team alla grinta e all’entusiasmo dei nuovi membri. L’obiettivo ora è chiaro: prepararsi al meglio per affrontare la sfida finale e cercare di conquistare la Coppa America.

Il team italiano è pronto per dare il massimo e sfruttare ogni lezione appresa nelle otto regate disputate. Come ha sottolineato Sirena, le difficoltà sono parte integrante della Coppa America, e proprio attraverso queste sfide Luna Rossa ha costruito la sua forza.