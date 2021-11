Manovra, Cgil si mobilita: dal governo risposte insufficienti

Manovra, Cgil: "Risposte insufficienti, avanti mobilitazione: manifestazioni e iniziative regionali e di categoria"

"La bozza di legge di Bilancio presentata durante l’incontro con il Governo del 26 ottobre scorso – pur contenendo alcuni elementi positivi quali risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, sanità e riforma degli ammortizzatori sociali - non rappresenta ancora una risposta adeguata e sufficiente sull’insieme delle richieste e delle proposte di Cgil, Cisl e Uil". E' il giudizio dell'assemblea generale della Cgil che "per questo impegna tutte le strutture a predisporre immediatamente una campagna straordinaria di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e territori e a mettere in campo manifestazioni e iniziative regionali e di categoria, utilizzando tutti gli strumenti di mobilitazione necessari per garantire una partecipazione più larga possibile".

