Chanel alza di nuovo i prezzi delle sue borse: ora superano i 10 mila euro

Borse Chanel, lievitano i prezzi: ecco perchè

Chanel e la sua iconica sigla a doppia C, continua a dettare legge nel mondo della moda di lusso, anche a fronte di continui rincari. "Il costo di tutto è sempre più alto. Non si può essere il migliore senza essere al contempo il più costoso", proclama il presidente della divisione fashion della maison, ribadendo il principio che da decenni contraddistingue il marchio.

L'annuncio di nuovi aumenti di prezzo non sorprende, poiché la casa di moda francese già da anni ha tracciato un trend costante, un trend che sembra destinato a proseguire. Come riporta Pambianconews, le cifre parlano chiaro: la classica borsa media con la patta ha superato i 10.000 euro a Parigi, registrando un aumento del 6,2% rispetto all'inizio dell'anno. In Asia, i negozi Chanel hanno visto aumenti compresi tra il 2,8% e l'8,3% sul prezzo di listino.

La strategia di Chanel, però, non è isolata. In un settore in cui il lusso è sinonimo di esclusività e prestigio, molti altri marchi di alta moda stanno adottando politiche simili di revisione dei prezzi. Un adattamento è tanto per contrastare il mercato parallelo quanto per affrontare le pressioni inflazionistiche, particolarmente evidenti dopo l'epidemia di Covid-19.

Come ha sottolineato Bruno Pavlovsky, presidente delle attività moda di Chanel, le grandi griffe hanno la capacità di rivedere i propri prezzi senza compromettere la fedeltà della clientela consolidata. Tuttavia, si può sempre cadere nel rischio di alienare i consumatori di lusso di fascia entry-level.

In sostanza, Chanel e altri marchi di lusso affrontano una costante sfida: mantenere il proprio status di simbolo di prestigio e raffinatezza, bilanciando l'esclusività con l'accessibilità finanziaria per una gamma più ampia di clienti.