Cibo a domicilio: Uber punta a Grubhub, la società concorrente di Chicago

UBER Eats mira all'acquisizione di Grubhub

Grubhub finisce nel mirino di UBER. La società sta valutando l'acquisto della concorrente, fondata nel 2004 a Chicago da Matt Maloney, attuale ceo, e Mike Evans. L'accordo permetterebbe alle due società di controllare la maggior parte del mercato statunitense delle consegne di prodotti alimentari. UBER, colosso del ride-sharing e della consegna di cibo, si è avvicinata a Grubhub con una "offerta di acquisizione di tutte le azioni" all'inizio di quest'anno, ha scritto il Wall Street Journal citando fonti vicine all'operazione, e osservando che il Consiglio di Amministrazione di UBER ne discuterà nei prossimi giorni. Se UBER Eats e Grubhub venissero unite, le società prenderebbero il controllo del 55% del business della consegna di cibo negli Stati Uniti, secondo gli analisti di Wedbush Securities. "Chiaramente questa sarebbe una mossa aggressiva da parte del colosso per eliminare un importante concorrente sul fronte UBER Eats e consolidare ulteriormente la sua posizione di quota di mercato, soprattutto perché la pandemia Covid-19 continua a spostare l'attenzione sulle consegne rispetto al ride-sharing nel breve termine", ha scritto l'analista Dan Ives in una nota agli investitori.

Fatturato in crescita: 53% per UBER, 12% per Grubhub

A causa della pandemia Covid-19 e in parte a causa dell'agguerrita concorrenza, le aziende di consegna di alimenti hanno avuto difficoltà a realizzare profitti nonostante la crescente domanda del loro servizio. La scorsa settimana, UBER ha dichiarato che il fatturato del servizio di consegna di pasti UBER Eats è aumentato del 53 per cento, raggiungendo 819 milioni di dollari nel primo trimestre, con una perdita rettificata di 313 milioni di dollari per la divisione. Grubhub ha riferito che il suo fatturato del primo trimestre è cresciuto del 12% a 363 milioni di dollari, con una perdita netta di 33,4 milioni di dollari. Adesso l'offerta di Uber verrà valutata dal board di Grubhub e si attende una decisione entro la fine di maggio.