Cina, il Pmi manifatturiero balza a febbraio: dato top dal 2012

Cina, corre la produzione a febbraio

Corre l’attività manifatturiera cinese, che a febbraio ha segnato la migliore ripresa mensile da oltre dieci anni, con le fabbriche hanno gradualmente ripreso i ritmi consueti con l'allentamento delle dragoniane restrizioni anti-Covid. Il Purchasing Managers' Index (Pmi), riflesso della salute del mondo industriale, si e' attestato il mese scorso a 52,6 punti contro i 50,1 di gennaio, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Bns). Dove una cifra superiore a 50 indica un'espansione dell'attivita', mentre al di sotto una contrazione. Si tratta di un livello di produzione che non si vedeva dal 2012.

Anche gli analisti intervistati da Bloomberg si aspettavano un aumento, ma molto meno marcato a 50,6. La Cina e' stata colpita a dicembre-gennaio da una forte ondata di Covid dopo l'improvvisa cessazione dei test Pcr, un tempo quasi obbligatori, e delle restrizioni agli spostamenti. Ma il calo del numero dei malati, unito al ritorno al lavoro dei cinesi dopo il tradizionale periodo di rallentamento economico al termine delle vacanze del capodanno lunare, ha stimolato l'attivita' a febbraio.

"Con l'attenuarsi dell'effetto delle vacanze e le ripercussioni dell'epidemia, la ripresa della produzione delle imprese manifatturiere ha subito un'accelerazione e la domanda ha continuato a salire", ha affermato Zhao Qinghe, esperto dell'ufficio statistico Bns. Una tendenza confermata dall'indice indipendente Pmi diffuso sempre oggi da Ihs Markit per il gruppo mediatico Caixin. L'indice si e' attestato a 51,6 punti a febbraio, rispetto ai 49,2 punti del mese precedente. Secondo l'indagine, l'occupazione e' aumentata, la pressione sulle catene di approvvigionamento si e' allentata e i tempi di consegna sono migliorati come non accadeva da otto anni.

"Il ritorno a una situazione piu' normale per le imprese e il previsto aumento della domanda dei clienti significano che la fiducia delle imprese per il prossimo anno ha raggiunto il livello piu' alto da 23 mesi", ha affermato il report. Secondo gli esperti, il sondaggio Caixin-Markit interpella principalmente le Pmi e fotografa un quadro piu' accurato dell'economia generale, mentre la cifra ufficiale del Bns si concentra sulle grandi aziende pubbliche. Altri indizi piu' globali sulla salute economica della Cina dovrebbero essere rivelati domenica all'apertura a Pechino della sessione annuale del Congresso nazionale del popolo (Anp), il parlamento cinese. Il primo ministro Li Keqiang presentera' in un discorso l'ultimo rapporto governativo del suo mandato e illustrera' nel dettaglio i principali obiettivi economici per l'anno.