Cina, produzione industriale gennaio-febbraio da record: +35,1%

Cina, vola la produzione industriale gennaio-febbraio: +35,1%

La produzione industriale e le vendite al dettaglio volano in Cina nei primi due mesi dell'anno. L'aumento record su base annua è principalmente dovuto alla paralisi dell'economia cinese di inizio 2020, a causa della pandemia di Covid-19. In particolare, la produzione industriale del colosso asiatico è cresciuta del 35,1% a gennaio-febbraio 2021 rispetto agli stessi mesi del 2020, mentre le vendite al dettaglio, principale indicatore dei consumi, sono aumentate del 33,8%, secondo i dati diffusi lunedi' dal National Bureau of Statistics. Si tratta degli aumenti maggiori da decenni per la seconda economia mondiale. L'apparizione del Covid-19 alla fine del 2019 in Cina aveva portato il 23 gennaio 2020 alla quarantena della metropoli di Wuhan, nel centro del Paese, e quindi alla paralisi di buona parte dell'economia. La produzione delle fabbriche cinesi era diminuita del 13,5% nel periodo gennaio-febbraio 2020 in un anno. L'attività è poi ripresa nella primavera del 2020 e la Cina ha registrato una delle uniche crescite del prodotto interno lordo delle principali economie mondiali durante tutto lo scorso anno (+2,3%).