Confindustria, per il dopo Bonomi spunta il nome di Maurizio Marchesini: chi è

Confindustria, per il post Bonomi si fa il nome di Marchesini

La corsa per conquistare il vertice di Viale dell’Astronomia si fa sempre più intensa. E anche se i giochi sono tutt'altro che chiusi (l'elezione del nuovo numero uno di Confindustria sarà a maggio del prossimo anno) Affaritaliani.it ha già dato conto dei nomi possibili in ben due “puntate”( clicca qui per recuperare la prima e la seconda ). Ma non è tutto. Ora, da Bologna, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, si leva una nuova candidatura, questa volta dal mondo del packaging e dell’automazione: è quello di Maurizio Marchesini.

Classe 1955, Marchesini ha dato inizio alla sua carriera imprenditoriale a 22 anni accanto al padre, che nel 1974 aveva avviato nella “packaging valley” bolognese un’attività in proprio. Negli anni successivi ha trasformato quella che era nata come una piccola impresa artigianale in un’azienda protagonista nel settore del packaging dei prodotti farmaceutici e cosmetici, diventandone il presidente.

Dal 2009 al 2011 è stato anche presidente di Unindustria Bologna; presidente della Fondazione Aldini Valeriani dal 2011 al 2013; presidente di Confindustria EmiliaRomagna nel quinquennio 2012-2017 e vice presidente SIMEST dal 2015 al 2019. È tutt'ora componente del Consiglio Generale di Confindustria, vice presidente di Confindustria con delega alle Filiere e Medie Imprese, componente del Consiglio Direttivo di UCIMA.