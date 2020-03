Coronavirus, anche la Bce scende in campo. Mini pacchetto di stimoli

Nuove aste Tltro-3 di liquidità da giugno per le banche europee e quantitative easing aggiuntivo (oltre a quello da 20 miliardi mensili) di 120 miliardi complessivi nel 2020, con un "forte contributo" di acquisti di titoli del settore privato. Come le altre banche centrali mondiali, anche la Bce di Christine Lagarde scende in campo contro l'emergenza Coronavirus, mettendo in campo una serie di stimoli di politica monetaria non convenzionale, decisi all'unanimità.

Ma, a differenza di quanto deciso dalla Federal Reserve e dalla Bank of England, l'Eurotower ha lasciato invece invariati i suoi tassi d'interesse principali: quello sui depositi resta fermo a -0,5%, quello principale a 0, e quello sui prestiti marginali allo 0,25%. In dettaglio la Bce ha annunciato ulteriori aste per immettere liquidità nel sistema bancario "anche se non si registrano tensioni sui mercati o carenze nel sistema bancario" e per le aste condotte fra giugno 2020 e giugno 2021 varranno condizioni "notevolmente più favorevoli" con un tasso di 25 punti inferiore a quello applicato sulle operazioni di rifinanziamento della Bce.

Ma, soprattutto, l'Eurotower ha annunciato un pacchetto temporaneo e supplementare di acquisti da 120 miliardi di euro fino alla fine del 2020 e ha anche reso noto che le banche europee potranno scendere al di sotto dei buffer patrimoniali del "secondo pilastro" per sostenere l'economia.

Il consiglio presieduto dalla Lagarde si attende che gli acquisti durino per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante delle sue politiche e che terminino poco prima del primo rialzo dei tassi. Dall'ultima riunione del consiglio direttivo, la diffusione del coronavirus ha inferto un "grosso shock alle prospettive di crescita dell'economia europea e di quell'eurozona e ha aumentato la volatilità dei mercati", ha spiegato la Lagarde in conferenza stampa.



"Sebbene di natura temporaneo, questo shock avrà un impatto significativo sulle attività economiche perchè rallenterà la produzione a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento e vedra' un indebolimento della domanda anche per le misure di contenimento adottate. Inoltre l'alta incertezza impatta sui piani di investimento e di finanziamento".

Per contrastare questa situazione la Lagarde ha auspicato che i governi e le istituzioni adottino misure tempestive e mirate per contenere lo spread e mitigare l'impatto economico. "In particolare - ha detto - serve un piano fiscale ambizioso e coordinato per sostenere imprese e famiglie".

Risposta negativa dalle Borse alle decisioni di politica monetaria della Bce, evidentemente giudicate insufficienti dagli investitori per fronteggiare l'emergenza. In attesa che prenda la parola la presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde, i listini hanno accentuato i crolli della prima parte della seduta. Parigi cede l'8%, Madrid il 7,5%, Francoforte il 7,4%, Milano il 7,2% e Londra il 6,8%. L'indice Stoxx 600 ha ceduto fino all'8,1%, scendendo ai minimi da febbraio 2016.