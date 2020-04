Coronavirus, Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica donano 2 mln €

Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica donano 2 milioni di euro a fronte dell'emergenza Coronavirus.

Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica hanno stanziato un fondo di oltre due milioni di euro per supportare le realtà impegnate a combattere il Coronavirus.

Nello specifico, il Gruppo Cattolica ha donato 500mila euro a sei ospedali di Lombardia e Veneto: un finanziamento destinato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale utili a potenziare i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva delle strutture, contribuendo a rendere più sicuro il lavoro quotidiano di medici, infermieri e OSS.

All’AUSSL 9 di Verona sono stati consegnati 5 ecografi portatili, mentre l’Ospedale Sacco di Milano è stato dotato di un sistema di monitoraggio per la terapia sub-intensiva. L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar di Verona, gli Spedali Civili di Brescia, l’ASST Papa Giovanni XXIII e la Fondazione Humanitas per la Ricerca di Bergamo hanno invece impiegato i fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine e camici, di tecnologie per le terapie intensive, tra cui ventilatori polmonari, sistemi di telemetrie per il monitoraggio dei pazienti e caschi C-PAP (Continuous Positive Airway Pressure), e per l’allestimento di nuove postazioni di terapia intensiva.

Fondazione Cattolica ha inoltre stanziato 1,5 milioni di euro di contributi per "una serie di realtà che si rispecchiano nella visione etica e ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa della Compagnia", come specificato da quest'ultima in una nota stampa. In particolare, sono stati donati 150mila euro alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che ha messo a disposizione del Servizio Sanitario della Regione Lazio un'intera struttura ospedaliera Covid2 Hospital al Columbus ed è ora impegnata nell’attivazione di posti letto dotati di sistemi di monitoraggio respiratorio dei pazienti affetti dal virus.

Il sostegno della Compagnia ad associazioni umanitarie e scuole cattoliche

La Compagnia ha inoltre annunciato di aver destinato fondi alla CEI e alla Caritas per, rispettivamente, 100mila e 50mila euro, che permetteranno di offrire sostegno alle persone maggiormente vulnerabili e in difficoltà economiche a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso.

Per quanto riguarda il contesto scolastico, Cattolica ha previsto anche un finanziamento a supporto della rete delle scuole cattoliche italiane e dei centri formativi FIDAE che si trovano nella necessità di attivare la didattica a distanza. Attraverso questa misura verrà data la possibilità alle strutture di dotarsi delle attrezzature informatiche di cui hanno bisogno, con lo scopo di includere gli studenti e proseguire con l’attività formativa.

Il resto del fondo andrà ad altre imprese sociali per le quali si è reso necessario attivare forme di sostegno per il prosieguo delle attività anche in questo difficile momento. "Grazie all'impegno di Fondazione Cattolica - si legge nella nota -, tali realtà potranno riorganizzarsi per continuare a rispondere in modo adeguato ai bisogni sociali di un mondo che sta cambiando".