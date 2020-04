Coronavirus, Forbes: "Bezos resta il più ricco, tra italiani davanti Ferrero"

Il Covid-19 fa danni anche tra i miliardi: secondo la classifica stilata da Forbes, infatti, al 18 marzo sono 2.095 a livello mondiale, 58 in meno di un anno fa e 226 in meno rispetto ai 12 giorni precedenti. Di questi il 51 per cento in lista è più povero dell'anno precedente: complessivamente valgono 8mila miliardi di dollari, circa 700 miliardi in meno rispetto al 2019. Per il terzo anno consecutivo, Jeff Bezos si conferma il più ricco al mondo. Medaglia d'argento va a Bill Gates mentre Bernad Arnault scavalca Warren Buffett e conquista per la prima volta il gradino più basso del podio.

Classifica Forbes: gli italiani più 'paperoni'

Sono 36 gli italiani nella classifica dei più ricchi, scrive sempre Forbes. Davanti a tutti Giovanni Ferrero, con un patrimonio che negli ultimi 12 mesi è cresciuto di quasi 2 miliardi di dollari agli attuali 24,5 miliardi e che gli permette di raggiungere il 32° posto nel ranking. Al secondo posto Leonardo Del Vecchio (62°), patron di Luxottica, con un patrimonio netto di 16,1 miliardi di dollari. Sul gradino più basso del podio, con una fortuna di 10,2 miliardi di dollari, Stefano Pessina (133°), a capo della più grande catena farmaceutica del mondo, la Walgreens Boots Alliance. Tra le new entry al 24° posto spicca Romano Minozzi (1,6 miliardi di dollari), fondatore e presidente della multinazionale della ceramica Iris Ceramica, che possiede filiali negli Stati Uniti, in Messico, in Spagna e in Portogallo. Minozzi trae la maggior parte della sua ricchezza dalle sue partecipazioni azionarie in Snam e Italgas. Con un patrimonio di un miliardo di dollari Antonio Percassi è 36°, l’imprenditore che in Serie A ha creato il miracolo Atalanta, oggi tra le prime squadre in Serie A e ai quarti di Champions League.