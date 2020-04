Coronavirus, la polizza per la ripartenza del gruppo Mag Jlt

Una risposta concreta per fronteggiare il Covid-19. Con questo obiettivo il broker di assicurazione Mag Jlt, uno dei maggiori gruppi italiani, ha messo a punto una copertura vita a favore di tutte le aziende pubbliche e private italiane per assicurare i loro dipendenti.

La novità? Il primo aspetto significativo, e unico, dell'iniziativa è relativo al fatto che coinvolge in particolare quelle categorie, impiegati e operai, che storicamente hanno di rado usufruito di un benefit di questa natura - ricevendo protezioni spesso inferiori a standard europei - e si inserisce in un contesto poco sensibile a tali problematiche, nonostante le aspettative, da parte delle aziende, di trovare soluzioni a tutela dei lavoratori esposti e delle loro famiglie, in particolare in questi frangenti. In secondo luogo, Mag Jlt dichiara che una parte consistente dei ricavi derivanti dall’intermediazione di questa iniziativa verrà devoluta alla Protezione Civile, come segno di vicinanza e riconoscenza all’attività indispensabile condotta dal Dipartimento, in particolare in questo momento così delicato.

In un momento in cui quasi tutte le compagnie assicurative tendono a considerare con grande prudenza, nelle nuove polizze, il rischio di morte causata da pandemia, la copertura proposta da Mag Jlt è valida per qualsiasi causa di decesso (infortunio e malattia per qualsiasi causa, incluso il coronavirus) e prevede 5 opzioni di capitale assicurato (da € 10.000 a € 50.000) con raddoppio del capitale in caso di decesso in presenza di figli minori, a un costo per le aziende davvero contenuto. Si va da € 13.50 pro capite per l’opzione più bassa ai € 60 per quella più alta. Sono assicurati tutti i dipendenti, tra i 18 e i 67 anni di età, indipendentemente dal settore di attività, con la sola esclusione degli operatori sanitari, e si può prevedere un’estensione della copertura anche ad associazioni, cooperative e gruppi omogenei di acquisto, se prevista per la totalità dei loro associati.

“Crediamo molto in questa iniziativa" dichiara Pierluca Impronta, Presidente e AD di Mag Jlt "perché in questo momento difficile appare chiaro quanto sia importante per tutti avere una protezione per la propria famiglia. La nostra soluzione permette a tutte le aziende di offrire un benefit importante ai propri dipendenti, inclusi quelli in cassa integrazione, ad un costo decisamente affrontabile (l’equivalente di 2 Buoni Pasto per l’opzione più economica)”.