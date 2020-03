COVID-19: Cosmoprof India 2020 posticipata dal 29 al 31 Ottobre

BolognaFiere e Informa Markets, organizzatori di Cosmoprof India, annunciano il posticipo dell’edizione 2020: la manifestazione, inizialmente programmata ai primi di settembre, si svolgerà dal 29 al 31 ottobre, presso il Bombay Exhibition Centre.

“La generale riprogrammazione del calendario fieristico in tutto il mondo in seguito alla diffusione del COVID19 ci ha spinto a ripensare alle tempistiche della manifestazione – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – Stiamo continuamente monitorando la situazione con i nostri partner di Informa Markets, per valutare le migliori soluzioni a tutela del business delle nostre aziende espositrici e degli operatori per il comparto.”

Yogesh Mudras, Amministratore Delegato di Informa Markets in India, ha dichiarato: “Posticipare l’evento è una decisione difficile ma necessaria. La situazione COVID-19 presenta uno scenario in continua evoluzione per gli organizzatori fieristici in tutto il mondo. Con un'attenzione costante al benessere dei nostri clienti, partner e dipendenti, riteniamo che la nuova data consente di avere più tempo per un ritorno alla normalità e alla fiducia dei mercati, per allentare le restrizioni di viaggio e fornire condizioni migliori per i nostri espositori e visitatori. Ciò garantirà ai nostri stakeholder la stessa straordinaria esperienza che si aspettano da Cosmoprof India, una piattaforma a 360° per l’industria cosmetica nazionale e internazionale.”

Gli organizzatori continuano a monitorare la situazione e rimangono in stretta comunicazione con gli enti governativi locali competenti, l'industria e altre parti interessate: il nostro obiettivo è offrire una migliore esperienza commerciale per il comparto beauty nella regione.

Dopo gli ottimi risultati della prima edizione, con 7.429 operatori presenti e 237 espositori da 23 paesi, Cosmoprof India 2020 offrirà nuove possibilità di business per brand, produttori, buyer, distributori e retailer locali e internazionali, interessati all’evoluzione del settore nel paese, alle tendenze e alle esigenze dei consumatori locali.

A ottobre, Personal Care Ingredients & Lab, organizzato in concomitanza con Cosmoprof India, presenterà le realtà industriali più interessanti per il comparto - ingredienti per cosmetici e fragranze, olii essenziali, attrezzature di laboratorio, soluzioni di testing. Grazie a questa sinergia, gli espositori e gli operatori presenti a Cosmoprof India potranno valutare nuove opportunità per incrementare le proprie attività.