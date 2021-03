Covid fa volare Deliveroo: nel 2020 il valore delle transazioni sale del 64%

Deliveroo ha rivelato una forte performance finanziaria e operativa per il 2020 in vista della prevista quotazione alla Borsa di Londra, che è stata annunciata formalmente questa mattina. Nel corso dell'anno, la società ha aumentato del 64% il valore lordo delle transazioni (GTV) - l'importo totale delle transazioni che gestisce sulla sua piattaforma - che sono passate da 2,5 miliardi di sterline nel 2019 a 4,1 miliardi di sterline.

Il tasso di esecuzione (run-rate) del GTV del quarto trimestre 2020 ammonta a oltre 5 miliardi di sterline. La forte crescita del GTV è stata spinta da un aumento dei clienti attivi per mese e da un maggiore coinvolgimento della base di consumatori esistente. Mentre il 2020 ha visto un forte coinvolgimento della base utenti di Deliveroo di oltre 6 milioni di consumatori mensili, i gruppi di consumatori dell'azienda hanno aumentato la loro spesa sulla piattaforma di anno in anno, agendo come un flusso di entrate ricorrente e in crescita. Deliveroo ha registrato forti guadagni di quote di mercato nel 2020, che l'hanno portata a posizioni di leadership in molti dei suoi mercati.

Quando nei mercati è stato possibile tornare a consumare pasti nei ristoranti in seguito al lockdown, abbiamo continuato a registrare un coinvolgimento dei consumatori e una frequenza degli ordini molto forti. Nonostante questa crescita significativa, l’online food delivery è ancora in una fase iniziale, e presenta un enorme potenziale di crescita. I settori della ristorazione e dell’alimentare rappresentano un mercato potenziale di 1200 miliardi di sterline nei 12 mercati di Deliveroo, di cui si stima che solo il 3% delle vendite sia online, equivalente a meno di una delle 21 occasioni di pasto settimanali che possono essere online. Redditività comprovata su larga scala, elementi economici migliori della categoria e in ulteriore miglioramento Deliveroo ha dimostrato di poter gestire la redditività su larga scala nel 2020, essendo stata redditizia su base EBITDA Adjusted (rettificato) per oltre due trimestri.

Inoltre, l'utile lordo sottostante è aumentato dell'89,5% a 358 milioni di sterline rispetto ai 189 milioni di sterline dell'anno precedente. La redditività di Deliveroo è una conferma del fatto che è l'operatore leader del modello di consegna logistica del cibo. Attraverso una combinazione della sua tecnologia leader, delle operazioni e della qualità dei gruppi di clienti, Deliveroo ha ottenuto gli elementi economici migliori della categoria. Il margine di profitto lordo come percentuale del GTV è cresciuto dal 5,8% del 2018 all'8,8% del 2020, con tutti i mercati che hanno registrato un miglioramento durante questo periodo. In diversi mercati chiave che sono più maturi, Deliveroo ha raggiunto un margine di profitto lordo del 12% o oltre. Questi elementi economici migliori della categoria arrivano dopo aver tenuto conto dei principali investimenti che Deliveroo ha fatto nelle sue attività Editions, Signature, Plus e negozi di alimentari on-demand, offrendo un'eccezionale esperienza al cliente in ogni quartiere in cui opera.

Come risultato di questa forte performance, Deliveroo ha ridotto le perdite dell'anno a 223,7 milioni di sterline, rispetto ai 317 milioni di sterline del 2019. L'azienda rimane concentrata sugli 'investimenti per generare crescita nel nascente mercato dell’online food market. Leader nell'innovazione Deliveroo intende investire nella sua proposizione a lungo termine sviluppando il suo marketplace principale; migliorando la sua superiore esperienza di consumo; fornendo ai ristoranti partner e ai negozi di alimentari partner strumenti unici per aiutarli a far crescere le loro attività; e fornendo ai rider il lavoro flessibile che apprezzano insieme alla sicurezza.

Deliveroo investirà anche per sviluppare ulteriormente le sue attività innovative che sono in crescita: le cucine delivery-only Editions; Signature, che consente ai ristoranti di offrire la consegna tramite i propri canali online; Plus, il servizio di abbonamento che rimuove le spese di spedizione a una tariffa mensile fissa; e i prodotti alimentari on-demand.

Forte capacità operativa di esecuzione Deliveroo è stata pioniere del modello di consegna logistica nel Regno Unito, che ora è il modello vincente nella consegna di cibo a livello globale. L'azienda lavora con oltre 115.000 tra i più amati ristoranti con servizio al tavolo, per l’asporto e negozi di alimentari a livello globale, e offre opportunità di lavoro a oltre 100.000 rider in 800 città in 12 mercati. La tecnologia leader di Deliveroo, guidata dal machine learning, garantisce che tutti e tre i lati del marketplace continuino a interagire senza problemi, rafforzando gli interessi di ciascuna delle parti: con i ristoranti che massimizzano le vendite online; i rider che massimizzano i possibili guadagni; e i consumatori che ricevono con puntualità la più ampia selezione del cibo desiderato.

In una lettera introduttiva alla EITF dell'azienda, il fondatore e CEO di Deliveroo scrive: “Oggi Deliveroo è molto più grande di quanto avrei mai pensato possibile. Stiamo costruendo cucine deliveryonly (solo per le consegne), consegniamo prodotti alimentari, costruiamo strumenti per i ristoranti per portarli nell'era digitale - cose che non avevo mai contemplato quando abbiamo iniziato. Eppure, crediamo veramente che siamo ancora all’inizio.

Le nostre ambizioni sono aumentate man mano che abbiamo veramente iniziato a comprendere e sfruttare l'opportunità che abbiamo di fronte, nel settore del cibo online. Molte cose sono cambiate da quando abbiamo iniziato la nostra attività otto anni fa, ma due cose molto importanti non sono cambiate. Prima di tutto, siamo sempre totalmente focalizzati sul cliente. In secondo luogo, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il cibo. E se ci sono due principi che ci governano, sono questi. Ci occupiamo di servire i nostri ristoranti, i nostri supermercati partner, i nostri rider e, naturalmente, i nostri consumatori finali: questo è tutto ciò che noi siamo. Tutti insieme al lavoro al servizio del miglior cibo. Questo non cambierà mai."