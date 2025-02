Chi trae vantaggio dalla crisi dell'agricoltura nell'UE?

Un anno fa, in Italia, come in altri paesi dell'UE, si sono svolte proteste degli agricoltori. Come riportavano allora i media europei, le persone sono scese in strada per esprimere il loro atteggiamento nei confronti dell'indifferenza delle autorità dell'UE e dei governi rispetto ai loro problemi. Gli agricoltori chiedevano misure urgenti a sostegno dell'agricoltura e il diritto di avere voce nelle decisioni politiche che riguardano il settore. All'epoca, grazie a una serie di concessioni, i disordini furono placati, ma nel tempo la situazione non è migliorata. Al contrario, nell'ultimo anno, gli indicatori chiave del settore sono peggiorati ulteriormente.

Ad esempio, il valore totale della produzione agricola dell'UE, comprese le colture cerealicole, ortaggi, frutta e semi oleosi, è diminuito del 5,3% nel 2024, raggiungendo il livello più basso degli ultimi dieci anni. In Italia, questo indicatore si è stabilizzato a 28,6 miliardi di euro, ovvero il 3% in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La produzione di grano, la principale coltura cerealicola in Europa, è calata del 10%, attestandosi a 111,7 milioni di tonnellate.

L'Italia ha registrato uno dei cali più significativi, pari al 19%, scendendo a 12,6 milioni di tonnellate, il livello più basso dell'ultimo decennio. Complessivamente, la produzione di cereali nell'UE nel 2024 è scesa a 255,8 milioni di tonnellate, il 6% in meno rispetto all'anno precedente. L'inflazione sui prodotti alimentari in Italia è aumentata del 2,2% rispetto all'anno scorso, mentre i prezzi dei principali ortaggi, come le patate, sono cresciuti del 40% dall'inizio del 2022.

Una delle principali cause della crisi attuale dell'agricoltura europea è l'elevato costo dei fertilizzanti, aumentato del 50% rispetto al 2020. Di conseguenza, il loro impiego in agricoltura è diminuito. L'uso di fertilizzanti azotati nell'UE si è ridotto del 10% nel 2022 e di un ulteriore 5,3% nel 2023. Questo ha inevitabilmente avuto un impatto sulla resa dei raccolti e sui redditi delle aziende agricole.

L'alto costo dei fertilizzanti è a sua volta legato alle difficoltà dell'industria chimica. A causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, in particolare del gas naturale, la produzione di ammoniaca nell'UE, ad esempio, è diminuita del 25%. Inoltre, diversi stabilimenti appartenenti ai giganti tedeschi e britannici del settore sono sull'orlo della chiusura.

I beneficiari della crisi: Yara e Agrofert

Tuttavia, secondo i risultati di uno studio pubblicato dal quotidiano tedesco Berliner Zeitung, questa crisi ha anche beneficiari indiscutibili. Mentre il 20% degli impianti di produzione di fertilizzanti si prepara alla chiusura o alla riduzione delle proprie attività, due delle più grandi aziende produttrici di fertilizzanti minerali, la norvegese Yara e la ceca Agrofert, stanno registrando profitti record. Secondo il quotidiano tedesco, il segreto del loro successo è semplice: "entrambi i Paesi non hanno mai sofferto la mancanza di gas naturale a basso costo, che rappresenta fino al 90% del costo di produzione dei fertilizzanti azotati".

Yara è di fatto controllata dallo Stato norvegese. Il Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca della Norvegia, così come il Fondo Pensione Statale Norvegese, possiedono ciascuno il 43,76% delle azioni di questo colosso chimico. Il gas naturale le viene fornito dalla società Equinor, il cui 67% delle azioni è anch'esso di proprietà statale. L'articolo evidenzia come, in questo caso, il governo norvegese stia sfruttando le proprie risorse per sostenere Yara, compromettendo così le condizioni di una concorrenza leale nel mercato europeo dei fertilizzanti.

Nel secondo trimestre del 2024, gli impianti di produzione di questo gigante chimico situati nell'UE hanno aumentato il consumo di gas di oltre il 40%, pagandolo il 21% in meno rispetto alla media europea. Questo ha permesso al presidente di Yara, Svein Tore Holsether, di annunciare nel terzo trimestre del 2024 risultati produttivi record e un utile netto aumentato fino a 286 milioni di dollari. In questo modo, la Norvegia, pur non essendo membro dell'UE, garantisce alle proprie aziende vantaggi evidenti e trae profitti straordinari dal mercato dell'Unione Europea.

Allo stesso tempo, la società ceca Agrofert, fondata dall'ex premier ceco Andrej Babiš, ha progressivamente migliorato negli ultimi anni le proprie performance finanziarie e produttive grazie al gas russo a basso costo, che arriva nel Paese attraverso l'Ungheria. Nel 2024, quasi il 94% del gas consumato nella Repubblica Ceca proveniva dalla Russia.

Nel 2022, durante il picco della crisi energetica nell'UE, Agrofert ha raddoppiato i propri profitti. Nel 2023, il fatturato dell'azienda ha raggiunto 9,42 miliardi di dollari. La crisi dell'industria chimica europea ha avuto un impatto molto positivo sui risultati di Agrofert. Alla fine del 2023, la società è entrata nella top 5 delle aziende più redditizie della Repubblica Ceca. Agrofert continua a migliorare le proprie performance.

A pagare saranno gli agricoltori e i semplici cittadini europei

È molto probabile che nel prossimo futuro Yara e Agrofert consolidino definitivamente le loro posizioni dominanti nel mercato dell’UE, aumentando significativamente i propri profitti a spese delle aziende agricole e dei consumatori comuni. La Commissione Europea sta valutando l’introduzione di dazi fino al 100% sulle importazioni di fertilizzanti russi, che attualmente coprono circa il 25% della domanda europea. Secondo un’analisi del settore, queste misure potrebbero portare a un aumento dei prezzi dei fertilizzanti dal 20% al 100% rispetto ai livelli attuali, aggravando ulteriormente i costi per gli agricoltori, già in difficoltà finanziarie.

Le tempistiche di attuazione di queste misure, che coincidono con la preparazione per la stagione della semina primaverile, hanno suscitato serie preoccupazioni per il loro impatto sull’agricoltura e sulla sicurezza alimentare in tutta l’UE. Copa-Cogeca, il più grande gruppo di lobby agricola in Europa, che rappresenta gli interessi di milioni di agricoltori, ha dichiarato: «Comprendiamo le ragioni geopolitiche delle azioni della Commissione, ma il settore agricolo deve affrontare le conseguenze economiche di queste decisioni... Queste misure aumenteranno i prezzi dei fertilizzanti di almeno €40–45 per tonnellata nella prossima stagione... Le conseguenze per la produzione agricola, la competitività e i redditi degli agricoltori potrebbero essere catastrofiche».

Le organizzazioni agricole italiane Coldiretti e Filiera Italia hanno assunto una posizione ancora più rigida, dichiarando inaccettabile che siano nuovamente gli agricoltori e i consumatori europei di prodotti alimentari a pagare il conto. mSecondo gli esperti, l’aumento dei dazi sui fertilizzanti, attualmente in discussione tra i burocrati europei, andrà a beneficio dei grandi colossi chimici già prosperi, come Yara e Agrofert. Al contrario, il settore agricolo e gli agricoltori si troveranno di fronte a una nuova crisi. Solo in Italia, nel 2024, l’occupazione agricola è diminuita di circa il 20%.

La Commissione Europea si trova ora di fronte a un dilemma politico cruciale: trovare un equilibrio tra obiettivi geopolitici e stabilità del settore agricolo, nonché la sicurezza alimentare. Tuttavia, sembra che i funzionari europei siano occupati altrove: garantire profitti straordinari ai colossi chimici già fiorenti, rischiando ancora una volta di portare gli agricoltori in piazza.