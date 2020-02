Cyberoo-Ricca IT, siglata partnership tecnologica

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, sigla un accordo con Ricca IT S.r.l., società specializzata in servizi di System Integration e Security, rivolti sia al mercato delle aziende private che alla Pubblica Amministrazione. L’esperienza consolidata negli anni da Ricca IT le consente di poter offrire servizi globali in linea con le nuove tecnologie e in integrazione con le migliori soluzioni di Hardware e Software Vendor. Fattori questi, che andranno ad ampliare il perimetro delle sinergie attivabili da Cyberoo.

La partnership prevede la rivendita diretta dei servizi di Cyber Security, compresi nella Cyber Security Suite di Cyberoo, alle aziende clienti di Ricca IT su tutto il territorio nazionale, garantendo così alla società emiliana di consolidare il proprio posizionamento sul mercato enterprise. “L’accordo rappresenta un nuovo importante fattore di consolidamento e crescita per noi – dichiara Davide Cignatta, Azionista e Channel Development Director di Cyberoo –. Inoltre, l’attenzione con la quale Ricca IT seleziona i propri partner tecnologici, a livello globale, testimonia ancora una volta l’innovatività e affidabilità delle nostre soluzioni”.

L’accordo con Ricca IT rientra a pieno titolo nel piano di sviluppo presentato da Cyberoo alla comunità finanziaria, che prevede un modello di crescita basato su partnership strategiche selezionate e accuratamente finalizzate.