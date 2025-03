Trump gioca la carta TikTok nei negoziati sui dazi, ma Pechino non cede: "Nostra posizione coerente"

Dazi: Trump, "sconto alla Cina se accordo su TikTok"

Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a fare concessioni sui dazi alla Cina in cambio di un accordo su TikTok, le cui attività negli Stati Uniti devono vendute da ByteDance, la società madre cinese della piattaforma. "La Cina dovrà avere un ruolo (nella vendita delle attività di TikTok), forse dovrà approvarla e se lo farà, forse concederò loro una piccola riduzione dei dazi doganali”, ha detto il presidente parlando dallo Studio Ovale.

La Cina, però, ha respinto l'offerta di Trump di uno 'sconto' sui dazi in cambio dell'accordo su TikTok, che porterebbe ByteDance a cedere la controllata statunitense di TikTok. "Per quanto riguarda la questione TikTok, la Cina ha ripetutamente affermato la sua posizione. E anche la posizione della Cina contro l'imposizione di dazi aggiuntivi è coerente e chiara", ha affermato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese. "La Cina dovrà avere un ruolo nell’approvare la cessione di TikTok - aveva detto ieri Trump in conferenza stampa - forse concederò loro una piccola riduzione dei dazi o qualcosa del genere per concludere l'accordo. TikTok è importante, ma ogni punto percentuale di dazi vale di più".