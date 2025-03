Il paradosso, Tesla (di Musk) preoccupata per i dazi di Trump: "Componenti introvabili"

Dazi impazziti, Tesla avverte Trump sui rischi di una guerra commerciale con la Cina

Trump continua con la sua guerra dei dazi ma il rischio autogol è dietro l'angolo. L'ultimo paradosso arriva da Tesla, la società di proprietà del braccio destro del presidente americano, Elon Musk. I dirigenti del gruppo hanno deciso di scrivere una lettera direttamente all'amministarzione Trump facendo presente che colpendo in particolare la Cina con le tasse su alcuni prodotti c'è il rischio - in base a quanto riporta Il Corriere della Sera - che la risposta di Pechino metta in ginocchio Tesla. La guerra commerciale, infatti, rischia di esporre le case di auto statunitensi a ritorsioni doganali e a interrompere il flusso di componenti critici non reperibili sul suolo americano.

In una lettera indirizzata al rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Tesla rimarca il problema. Il costruttore texano ricorda di aver già subito in passato un aumento dei dazi sulle esportazioni in altri Paesi a causa delle iniziative degli Stati Uniti sul commercio. Tesla - prosegue Il Corriere - sottolinea che, nonostante gli sforzi per localizzare la produzione di vetture elettriche negli Usa, alcuni materiali e componenti restano introvabili o, quantomeno, difficilmente reperibili sul territorio americano, specialmente per quanto riguarda le batterie al litio. Qualora i Paesi fornitori di queste tecnologie e materie prime essenziali per le auto elettriche - Cina in testa - dovessero introdurre limitazioni alle loro esportazioni negli Stati Uniti come ritorsione alle politiche commerciali di Trump, i costruttori americani e i loro dipendenti ne sarebbero danneggiati.