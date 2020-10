Di Vincenzo (Original Marines): "La nuova frontiera? E' l'azienda 4.0"

“La programmazione è l’anima della gestione di un’azienda. Significa predeterminare obiettivi, strategie, mezzi ed operazioni per la futura gestione. Quando però tutto questo viene a mancare, qualsiasi attività è destinata a soccombere. E’ quanto sta accadendo da mesi a seguito dei ripetuti Dpcm è inequivocabile”. Si sfoga così Antonio Di Vincenzo, presidente di Original Marines, azienda leader nel campo abbigliamento per bambini. “E’ dall’inizio della pandemia che subiamo un fenomeno nuovo: l’improvvisazione. Un fenomeno che ci ha portato a modificare volta per volta il nostro budget. Con l’emanazione dei vari decreti e l’aria di terrore che virologi e governanti ci propinavano giorno per giorno siamo arrivati a mettere in cantiere cinque budget nel giro di pochi mesi che per un’azienda significa andare incontro ad un impatto devastante con prodotti da vendere, costi del personale e dei trasporti, affitti ed altre spese. Forse chi sta al governo tutto questo non lo sa. Una situazione che ci ha costretto prima a chiudere cinquecento negozi e poi riaprirli. E’ sconcertante. Soprattutto perché dopo il primo lockdown si è cercato di ripartire per smaltire il magazzino”. E per la prima volta Original Marines ha scelto di puntare sulla trasmissione in live streaming di sfilate con bambini, veri e propri modelli per l’occasione per presentare alla rete la nuova collezione primavera/estate 2021. Un evento eccezionale ed una nuova opportunità, l’online, per un’azienda attenta all’andamento di un mercato in continua evoluzione. “E’ una opportunità, un servizio che ci viene dalla riduzione della mobilità e dalle restrizioni imposte. Anche se il cliente non ha la possibilità di toccare con mano e misurare il capo di abbigliamento prescelto. E’ la nuova frontiera del mercato che ci vede impegnati con servizi a 360° finalizzati a soddisfare le richieste, i gusti del cliente. L’Italia era il Paese dello shopping, il Covid ha cambiato questi comportamenti: oggi si acquista il necessario e per le esigenze personali, non più per il lusso e il ben fatto”, commenta Di Vincenzo che aggiunge: “Da mesi affrontiamo il mercato in modo diverso, abbiamo imparato a cogliere le opportunità offerte dal web utilizzandolo come strumento di condivisione, di supporto e vicinanza alla nostra rete commerciale per rendere più efficienti alcuni processi e per agevolare la comunicazione. Il retail ha bisogno di questo per andare avanti. Lo Stato ha sostenuto le categorie con sovvenzioni ma una legge strana vieta alle aziende con oltre 5 milioni di euro di fatturato, come Original Marines, di accedere ad altre agevolazioni, senza tenere in considerazione che i fatturati sono proporzionati ai costi in base ai punti vendita, al personale e alle merci in deposito”. Anche tuttavia in un momento seppure delicato Di Vincenzo guarda al futuro, al mondo che cambia. Anche per causa della pandemia. E che guarda sempre più verso l’azienda 4.0 con nuovi servizi e con la formazione dei dipendenti. “E’ la nuova quotidianità dell’azienda connessa emotivamente sempre più con il cliente, oggi più consapevole ed esigente. E’ la risorsa in più per un brand che vuole rimanere leader sul mercato”.