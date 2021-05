Disney Store dice addio all’Italia: più di 230 dipendenti senza lavoro

Doccia fredda per i dipendenti di Disney sotre, la catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney: i vertici aziendali pochi giorni fa hanno comunicato alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di voler chiudere tutti i 15 negozi presenti in Italia, tagliando così i “ponti” a più di 230 lavoratori, dando loro zero prospettive occupazionali future.

“Sono ora con il fiato sospeso per la terribile e inaspettata notizia, peraltro arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società”, si legge in una nota sindacale. "Dopo l’emergenza sanitaria e le tante restrizioni, i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro non certo brillanti, dopo l’anno più difficile", sottolinea il comunicato. “Ora più di 230 famiglie dovranno affrontare un’ulteriore fase difficile e piena di incertezza. Una decisione grave, di un marchio importante, punto di riferimento in molti centri storici per adulti e bambini, che ha comunicato la decisione senza dare nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazionale", si legge nel comunicato.

Immediata è stata la reazione, oltre che dei sindacati, anche dei lavoratori, che hanno avviato una mobilitazione per chiedere un immediato confronto sulle iniziative di lotta da mettere in campo. Dopo gli scioperi- secondo quanto emerso dall'assemblea unitaria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs- è scattata l'attivazion immediata di un tavolo istituzionale con i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro e il contestuale avvio del confronto con la direzione societaria di Disney Store per conoscere i dettagli della procedura di liquidazione del marchio, annunciata ai sindacati ormai a cose già fatte. Inoltre, Ll’assise ha deciso anche l'avvio dello stato di agitazione e la proclamazione 4 ore di sciopero a livello territoriale da organizzare con sit in di protesta davanti ai punti vendita ed ulteriori 4 ore di sciopero da organizzare a livello nazionale.

"I 233 lavoratori di Disney Store Italia non si arrendono alla dismissione dei negozi e chiedono soluzioni volte a preservare i livelli occupazionali. Una situazione certamente non facile, tenuto conto della dismissione dell’intero perimetro di vendita a fronte di un investimento aziendale orientato tutto sul canale e-commerce. Si attende ora la ricezione della procedura di licenziamento collettivo paventata dalla direzione societaria che, oltre a chiarire i dettagli della presenza in Italia, aprirà la fase di confronto sindacale prevista dalla normativa italiana. I sindacati tenteranno di percorrere la strada della cessione delle licenze, di definire un accordo sull’incentivo all’esodo volontario e di attivare percorsi di politiche attive volte alla ricollocazione dei lavoratori. Una sfida epocale. La crisi pandemica continuerà a produrre effetti nefasti per lungo tempo", si legge in una nota unitaria dei sindacati.