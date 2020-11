Dividendi, banche verso la normalità. A dicembre la Bce molla la stretta

A dicembre l'organismo di supervisione bancaria della Bce rivedrà la raccomandazione fatta in marzo alle banche di sospendere la distribuzione dei dividendi e "a meno che non concluderemo che la proiezioni sui livelli patrimoniali delle banche rimangono avvolti da un livello di incertezza eccezionalmente alto, dovremmo tornare alla consueta pratica di vigilanza di valutare le proposte di distribuzione dei dividendi sulla base di ogni singolo istituto". Lo ha detto Yves Mersch, membro del consiglio direttivo Bce e vicepresidente dell'organismo di vigilanza bancaria, intervenendo alla Ecb Legal Conference.

Mersch ha ricordato come la Bce sia stata la prima banca centrale a raccomandare agli istituti di credito di sospendere la distribuzione del dividendo come misura straordinaria di risposta alla pandemia e "sebbene non vincolante, la raccomandazione è stata seguita dalla maggior parte della banche". La nostra raccomandazione, ha aggiunto Mersch, ha adottato in via eccezionale un format da applicare indistintamente a tutti a causa dell'attuale incertezza economica affrontata dalle banche, che le rende semplicemente incapaci di prevedere con accuratezza le loro esigenze patrimoniali di medio periodo".

A dicembre l'organismo di vigilanza intende ora rivedere questa raccomandazione e, a meno che l'incertezza rimanga eccezionalmente alta, dovrebbe tornare a una raccomandazione su base singola, sempre tenendo in conto la sicurezza e resilienza del sistema bancario cos' come la protezione della sua funzione di intermediazione in una fase di deterioramento della qualita' degli asset e di maggiore consumo del capitale.