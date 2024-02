Nuovo caso Evergrande in Cina: richiesta la liquidazione di Country Garden

Istanza di liquidazione per Country Garden: colosso del real estate in Cina

Una petizione per liquidare Country Garden è stata presentata da un creditore in un tribunale di Hong Kong. Lo ha riferito lo stesso gruppo immobiliare cinese. La petizione, presentata da un finanziatore che chiede il rimborso di un prestito di circa 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong (204 milioni di dollari Usa), è arrivata settimane dopo che l'Alta Corte di Hong Kong ha accolto una richiesta simile contro Evergrande, che ha più di 300 miliardi di dollari di debiti, dando il via alla liquidazione delle attività e alla sostituzione del management.

"La società si opporrà vigorosamente alla petizione", ha dichiarato mercoledì Country Garden nella sua dichiarazione all'Hong Kong Exchange. "La società intende continuare a comunicare in modo proattivo e a lavorare con i suoi creditori offshore sul suo piano di ristrutturazione, con l'obiettivo di annunciare i termini al mercato non appena possibile". Country Garden ha contratto debiti stimati a giugno in 1,36 trilioni di yuan (191 miliardi di dollari). La firmataria Ever Credit Limited è una società di prestito di denaro autorizzata controllata da Kingboard Holdings, società quotata a Hong Kong. Lo scorso ottobre, Kingboard ha rivelato che Country Garden non era riuscita a rimborsare a Ever Credit 1,598 miliardi di HK$, derivanti da un prestito di 1,88 miliardi di HK$. Il titolo Country Garden è sceso dell'11% dopo la diffusione della notizia.