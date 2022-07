Dufry compra Autogrill, nasce un colosso della ristorazione da 12 miliardi

Dufry- Autogrill: l'accordo destinato a stravolgere il mercato

Gli azionisti di maggioranza di Autogrill e Dufry - si legge su Repubblica - hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla creazione di un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione. Alessandro Benetton: "Con questo accordo saremo leader globali". Le nozze ora sono ufficiali: il colosso elvetico dei duty free Dufry sta per acquisire Autogrill, il gruppo italiano della ristorazione italiana che opera in aeroporti e autostrade. Dufry lancerà un’offerta di acquisto e scambio che punta a ritirare il titolo dal mercato e a cui la Edizione dei Benetton (padrona al 50,3%) ha già detto che aderirà in titoli, diventando il primo socio del nuovo colosso che nascerà dall’operazione con una quota che oscilla tra il 20% e il 25,2 a seconda dell’esito dell’offerta.

Dall'unione delle due società nascerà un nuovo Gruppo con ricavi combinati di oltre 12 miliardi di euro e un EBITDA di circa 1,3 miliardi (dato 2019 - pre pandemia). Agli azionisti del gruppo italiano vengono infatti offerte 0,158 azioni Dufry di nuova emissione partecipando alla creazione di valore (tra cui 85 milioni di franchi di sinergie sui costi), o in alternativa 6,33 euro in contanti: un premio non troppo generoso, ma che permette a chi preferisce non aderire all’offerta di avere una via d’uscita.