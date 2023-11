Easyjet, utile positivo dopo 3 anni. Ma la guerra mette a rischio i conti

Easyjet torna in utile dopo tre anni di perdite, ma le tensioni geopolitiche mettono a rischio il trimestre in corso

La compagnia aerea britannica Easyjet è tornata in utile nell'esercizio finanziario 2022/2023 dopo tre anni di perdite a seguito della pandemia. L'utile netto è stato di 324 milioni di sterline rispetto alla perdita di 169 milioni dell'anno precedente.

Il vettore britannico, che ha beneficiato di un anno di forte domanda di viaggi e prenotazioni anticipate, ha affermato che l’instabilità geopolitica peserà sul trimestre in corso. Negli ultimi mesi, le compagnie aeree europee hanno registrato risultati molto positivi, ma la guerra in Medio Oriente, i prezzi elevati del carburante per aerei e la minaccia di recessione hanno ridimensionato le prospettive, e alcuni investitori hanno avvertito che i profitti potrebbero aver raggiunto il picco.