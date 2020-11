Ecomondo Digital Edition 2020: come entrare in contatto con i key-player

Hai tempo fino al 15 novembre per accedere all'esclusivo marketplace di Ecomondo Digital Edition e connetterti con le aziende di riferimento della filiera green.

Accedi alla piattaforma ed esplora le ultime innovazioni tecnologiche e le numerose start-up presenti.

Puoi inoltre scaricare le schede tecniche, guardare i video di presentazione, richiedere informazioni sui servizi e i prodotti. Per comunicare con le aziende, puoi scegliere tra la chat o la call e fissare business meeting negli slot disponibili.

Ti lasciamo inoltre qualche anticipazione sul palinsesto di eventi in diretta oggi. E ricorda che tutti gli eventi saranno nuovamente disponibili on demand sulla piattaforma dal 9 al 15 novembre!

Alcuni eventi in programma oggi:

09.30

Networking for tackling marine litter in the Mediterranean Sea - workshop

10.00

Strategie Regionali per conciliare l’emergenza COVID-19 e lo spreco di plastica - workshop.

10.00

Le imprese e la finanza per lo sviluppo sostenibile. Opportunità e ostacoli - workshop.

