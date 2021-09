Elezioni Germania, ok dei mercati: le borse europee vanno su

Le Borse europee aprono in rialzo dopo il voto tedesco, nonostante l'incertezza sulla futura guida del governo di Berlino. Il Dax di Francoforte avanza dell'1,05% a 15.694 punti, Londra dell'1,02 a 7124 punti, Milano dello 0,69% a 26.173 punti e Parigi dello 0,68% a 6.685 punti. In Germania i socialdemocratici tedeschi sono arrivati primi nelle elezioni nazionali. I risultati provvisori vedono la Spd in pole position per guidare un governo per la prima volta dal 2005, dopo 16 anni di egemonia merkeliana. I socialdemocratici hanno raccolto il 25,7% dei voti, davanti al 24,1% del blocco conservatore Cdu/Csu. Entrambi i gruppi puntano a guidare il prossimo governo.