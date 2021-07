Fay lancia un modello green: l'iconica giacca 4 Ganci con stoffa riciclata

Il marchio di casa Tod's fa un tuffo nel passato e ridona vita all'iconico giaccone 4 Ganci, rinnovandolo in versione patchwork. Patchwork: una parola tanto cara al mondo della moda e del tessile che indica "l'impegno a unire frammenti fino a creare qualcosa di nuovo, ma intriso di ricordi e memorie". Un ritorno alle origini con un progetto volto non solo a far rivivere il dna del marchio, ma anche a sottolinearne il concetto di esclusività.

ll protagonista di quest'operazione è Alessandro Squarzi, imprenditore, creativo e cacciatore di talenti, che ha ideato per Fay Archive una serie limitatissima di capi, recuperando dagli archivi del gruppo marchigiano alcuni "4 ganci" prodotti a metà degli anni '80. Un progetto nuovo ed completamente innovativo che ha permesso così la nascita dell'edizione limitata Fay Archive numerata, realizzata con pezzi di tessuto originali, e che andrà ad esaurimento della materia prima: un capo che racchiude fra le sue cuciture anche la lunga storia del brand. La realizzazione del 4 Ganci Patchwork si inquadra tra l’altro in un concetto più ampio di rivalutazione dei materiali esistenti in archivio con un pensiero all’ecosostenibilità. Il capo sarà disponibile in e-commerce, presso gli stores Fay di Milano e Roma.