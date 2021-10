Ferragamo, Daniella Vitale al timone del Nord America, Equestre ceo dell'Emea

Ferragamo rafforza la struttura manageriale: Vitale nuovo ceo del Nord America, Equestre al capo dell'Emea

Cambi al vertice del gruppo di alta moda Salvatore Ferragamo nell'area del Nord America, Stati Uniti e Canada, e della regione dell' Emea, comprendente Europa, Medio Oriente e Africa: dal 18 ottobre Daniella Vitale entrerà in azienda con il ruolo di ceo dell'area americana e canadese, mentre, operativo già dal 7 ottobre, Vincenzo Equestre è passato al timone di Emea.

"Con un'esperienza ultraventennale nel fashion retail, Daniella Vitale ha costruito il suo percorso professionale ricoprendo con successo ruoli sempre più importanti nei più prestigiosi brand del settore" sottolinea il comunicato ricordando che il suo percorso è iniziato nel merchandising di Salvatore Ferragamo e poi è proseguito in Gucci, fino a ricoprire l'incarico di presidente e ceo dell'area America. E' quindi stata chief executive officer di Barney's New York e successivamente chief brand officer e executive vice president di Tiffany & Company.

"L'expertise e la conoscenza del mercato di Daniella sarà fondamentale per Ferragamo in questo particolare momento storico in cui il mercato Nord Americano sta registrando una forte ripresa", fa sapere la nota.

Quanto a Vincenzo Equestre, nuovo chief executive officer dell'area Emea, vanta un lungo e solido track record di esperienze di successo nel settore del lusso, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello internazionale, lavorando in gruppi leader del settore come L'Ore'al e Lvmh. In particolare, in quest'ultimo, è stato general manager per l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Marocco di Louis Vuitton; general Manager per l'Europa di Christian Dior Couture; International vice president di Chaumet.