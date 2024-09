BPER: risparmiate 6 tonnellate di CO2 grazie alla mobilità sostenibile

BPER riduce 6 tonnellate di CO2 con l’iniziativa di mobilità sostenibile 'Piantiamola di inquinare!'

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 dell’iniziativa “Piantiamola di inquinare!”, promossa da BPER Banca con l’obiettivo di sensibilizzare i propri dipendenti sulla mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale. Il progetto, lanciato a giugno in collaborazione con la piattaforma Wecity, ha incentivato l’uso di mezzi di trasporto ecologici per il tragitto casa-lavoro, come biciclette, monopattini e spostamenti a piedi.

In totale, 208 dipendenti di BPER hanno aderito all’iniziativa, percorrendo complessivamente quasi 42.000 km, che hanno portato a una riduzione di circa 6 tonnellate di CO2. Questo risultato è equivalente all’azione di oltre 839 alberi adulti in un anno, un traguardo significativo nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. La tecnologia di Wecity ha giocato un ruolo centrale nel monitoraggio degli spostamenti sostenibili, registrando i chilometri percorsi dai partecipanti e calcolando il risparmio di CO2, stimato in circa 1 kg per ogni 7 km. Grazie a questo sistema, è stata stilata una classifica dei dipendenti più virtuosi, con valutazioni sia individuali che regionali.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti anche quest’anno con l’iniziativa ‘Piantiamola di inquinare!’. Questo progetto, che coinvolge attivamente i nostri dipendenti nel fare la differenza, rappresenta un piccolo, ma concreto, passo verso la sostenibilità”, ha dichiarato Andrea Merenda, Chief Human Resource Officer di BPER. “Grazie alla partnership con Wecity, abbiamo contribuito a ridurre l’impatto ambientale, promosso una cultura aziendale più responsabile e attenta al benessere collettivo, e siamo fiduciosi che iniziative come questa possano ispirare cambiamenti duraturi”.

Paolo Ferri, CEO e fondatore di Wecity, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Per il quarto anno consecutivo la stretta collaborazione e la fiducia reciproca tra Wecity e BPER hanno permesso di ottenere risultati eccellenti nell'ambito della mobilità sostenibile aziendale. Insieme abbiamo consolidato un percorso che non solo offre soluzioni concrete di mobilità sostenibile, ma promuove anche un cambio comportamentale all'interno dell'azienda”.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre. “Piantiamola di inquinare!” rappresenta per BPER un impegno concreto verso un futuro più sostenibile, dimostrando come le aziende possano fare la loro parte nel ridurre l’impatto ambientale, coinvolgendo attivamente i propri dipendenti in progetti ecologici.