CDP, l'AD Scannapieco presiede l'Assemblea ELTI a Helsinki: stanziati 125 mld di finanziamenti ESG

CDP, l'assemblea ELTI si riunisce a Helsinki sotto la presidenza di Dario Scannapieco. Saliti a 125 mld di euro gli investimenti ESG

L'Amministratore Delegato del Gruppo CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Dario Scannapieco, ha presieduto per la seconda volta l'Assemblea Generale di ELTI, riunitasi a Helsinki. L'assemblea degli Istituti Nazionali di Promozione europei, giunta alla sua trentaduesima edizione, ha confermato l'impegno del network nato nel 2013 nel promuovere le istanze degli investitori di lungo termine per favorire lo sviluppo economico dell'Europa.

Per il futuro, “abbiamo stabilito una tabella di marcia precisa”, ha dichiarato il Presidente di ELTI e AD di CDP, Dario Scannapieco. "Continueremo a intensificare il coordinamento tra i vari istituti nazionali di promozione al fine di prendere decisioni di investimento coraggiose nei settori strategici e aumentare le opportunità di co-investimento in start-up, scale-up e aziende high-tech".

"ELTI sarà al fianco delle istituzioni europee per un’Europa sempre più competitiva, grazie al contributo dei propri membri che conoscono a fondo i mercati dei propri Paesi e al contempo sostengono la crescita di lungo periodo del nostro Continente”, ha sottolineato Scannapieco.

L'Associazione delle CDP Europee è in continua evoluzione: con l'aggiunta della Romania e della Danimarca i membri sono diventati 33, ai quali si aggiungono la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) in qualità di osservatori permanenti. Ad oggi, ELTI gestisce un asset per quasi 2.800 miliardi di euro.

ELTI (European Long Term Investors Association) ha dimostrato di essere non solo un network che riunisce le CDP europee ma uno strumento fondamentale per il futuro dell'Europa. Nel primo anno di presidenza di Scannapieco, eletto a luglio 2023, i finanziamenti dei membri di ELTI verso progetti green e social sono cresciuti raggiungendo i 125 miliardi di euro, rispetto ai 100 miliardi del 2022.

ELTI, infatti, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea che riguardano sia la transizione ecologica sia lo sviluppo economico. Il ruolo centrale degli Istituti Nazionali di Promozione nello sviluppo sostenibile in Europa è stato testimoniato anche dal recente report sulla competitività presentato da Mario Draghi.

L'Associazione ha già raggiunto traguardi importanti. Per esempio, per sostenere gli investimenti in Europa, anche grazie a un proficuo dialogo con le Istituzione europee, è ora disponibile la proroga dei termini per l'implementazione delle operazioni del programma InvestEU a valere sul budget Next Generation EU. Inoltre, adesso è possibile ampliare la base associativa. Infatti, durante l'Assemblea di Helsinki, è stato consentito l'ingresso della danese EIFO e della rumena BID.