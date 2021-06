Ferragamo tratta con Interparfums per la licenza sui profumi

E' in corso una trattativa in esclusiva tra Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, e Interparfums, produttore e distributore di profumi e cosmetici di prestigio, per la gestione in licenza mondiale del business dei profumi a marchio Ferragamo. "La struttura della transazione, spiega una nota, è volta a garantire un ulteriore impulso al business dei profumi, preservando i valori e l'heritage del marchio con prodotti Made in Italy e una distribuzione selettiva allineata al posizionamento del brand" queste le parole di Salvatore Ferragamo commentando la trattativa in una nota. Il closing è soggetto alla firma degli accordi definitivi.