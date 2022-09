Ferragamo, utile (quasi) raddoppiato: la maison cresce e non sente la crisi

Ferragamo, boom fatturato (+20,3%) e utile (quasi) raddoppiato a quota 62 mln di euro

Utili e ricavi in crescita per Salvatore Ferragamo nel primo trimestre dell'anno. L'azienda fiorentina ha registrato guadagni netti per 62 milioni di euro contro i 33 milioni dello stesso periodo del 2021, mentre il fatturato è salito del 20,3% a 630 milioni (+17% a tassi di cambio costanti). Il risultato operativo lordo è risultato in miglioramento del 24,4% a 180 milioni di euro, mentre l'Ebit è aumentato dell'85,2% a 95 milioni.

“Siamo soddisfatti della continua crescita dei ricavi e della redditività raggiunta nel secondo trimestre, nonostante il perdurare dell’impatto della pandemia in Cina. Tutte le altre aree geografiche hanno mostrato performance positive. Abbiamo compiuto eccellenti progressi sulle nostre priorità strategiche e nella seconda parte dell’anno, come pianificato, accelereremo i nostri investimenti volti a rafforzare i mezzi e le aree geografiche a sostegno dei nostri piani di crescita, rimanendo comunque consapevoli riguardo al volatile e complesso contesto macroeconomico”.

“La nostra partnership con Farftech, recentemente annunciata, ci offre la possibilità di far leva su capacità tecniche e raggiungere un pubblico target per alimentare la nostra ambizione di crescita nel digitale”, ha commentato Marco Gobbetti, amministratore delegato e direttore generale.