Da Barilla a De Cecco, l'amore per la Juve e le auto d’epoca: chi è Francesco Pugliese, l’ex ad di Conad indagato per corruzione

Francesco Pugliese: dall'ascesa in Conad all’inchiesta sull’acquisizione Auchan

Bufera giudiziaria su Francesco Pugliese, ex ad di Conad, e Mauro Bosio, ex direttore finanziario. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero creato una fiduciaria per incassare false consulenze da imprenditori compiacenti. Tra i vari nomi spunta anche Raffaele Mincione, broker e manager noto per il suo coinvolgimento nel caso Vaticano per l’acquisto dell’immobile londinese in Sloane Avenue.

Gli investigatori accusano Mincione di aver versato 11,3 milioni a Pugliese e Bosio attraverso Ramaf Srl, una fiduciaria dietro cui si celerebbero operazioni alquanto opache. Il pretesto? Pagamenti per consulenze inesistenti. Il tutto nel contesto dell’acquisizione di Auchan Italia da parte di Conad, operazione in cui il gruppo Wrm Capinvest Ltd, controllato da Mincione, sarebbe stato coinvolto grazie a Pugliese e Bosio.

La strategia? Creare una "società veicolo" per acquisire gli asset italiani di Auchan, compresi supermercati e immobili. Poi, secondo le accuse, cedere gli immobili ai fondi immobiliari di Mincione e impegnarsi a trasferirgli quote societarie a un prezzo simbolico di 1 euro.

Fra gli indagati c'è appunto Francesco Pugliese, l’uomo che ha portato Conad ai vertici del mercato italiano. L’ex numero uno della catena, noto per il suo fiuto negli affari, l'amore per la Juventus e la passione per le auto d’epoca, sarebbe finito nei guai proprio per una di queste: un'auto storica comprata, secondo quanto riporta il Corriere, con proventi illeciti. L’indagine, nata dalla denuncia di due soci di Conad, ha portato al sequestro di beni per oltre 36 milioni di euro.

Pugliese è stato però in passato uno dei protagonisti indiscussi della grande distribuzione italiana. Nato a Taranto nel 1959, dopo una carriera che lo ha visto passare da Barilla a Yomo, Pugliese entra in Conad nel 2004, dove dà vita a una vera e propria rivoluzione. In pochi anni, Conad diventa un gigante, capace di acquisire Auchan e di battere sul tempo i concorrenti. Pugliese ha trasformato Conad da una piccola cooperativa a un colosso da 18 miliardi di euro di fatturato, con quasi il 15% di quota di mercato nel 2022, anno dell'ultimo bilancio targato Pugliese.

Nel 2019 il Presidente della Repubblica lo nomina Cavaliere del Lavoro, ma la sua ascesa viene presto interrotta quando nel 2023 un’inchiesta mette in luce il suo coinvolgimento in un’operazione poco chiara legata alle attività italiane di Auchan, e viene così silurato. Dopo l’addio a Conad, Pugliese trova nuove strade nel business e oggi è alla guida di Monviso e siede nel consiglio di amministrazione di Pasta De Cecco, ma il peso delle accuse che lo gravano potrebbe essere difficile da scrollarsi di dosso. Un capitolo di un percorso professionale che, da un lato, racconta una brillante carriera nel business, ma dall’altro, si macchia di dubbi che rischiano di offuscare l’immagine di un manager che ha fatto la storia della grande distribuzione italiana.