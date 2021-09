Friuladria:,ok Consob al prolungamento di una settimana dell'Opa Agricole

Via libera della Consob al prolungamento di sette giorni dell'Opa di Credit Agricole Italia su Credit Agricole Friuladria. E' quanto riferisce una nota che precisa come il periodo di adesione, la cui conclusione era inizialmente prevista al 10 settembre (cioè domani), terminerà il 17 settembre, ovvero venerdì prossimo. La data di pagamento del corrispettivo immediato per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta durante il periodo di adesione, che era inizialmente prevista per il 15 settembre 2021, e' fissata ora per il 23 settembre 2021.