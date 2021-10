Generali, il 29/04 rinnovo del cda: obiettivo allargarsi nei mercati asiatici

Generali, Donnet punta sulla in Ue e Asia. La sostenibilità al centro del nuovo piano

Generali continua a voler crescere nei mercati europei e asiatici: la conferma arriva dall'amministrapore delegato Philippe Donnet, presente oggi all'Insurance Day di Accenture. "Abbiamo detto che per noi l'Europa èmolto importante, ha spiegato, vediamo opportunità di crescita ed è casa nostra. Siamo leader ma non in tutti i paesi, c'è spazio per crescere in modo organico con l'M&a. E' importante avere una posizione di mercato molto forte, avere una piccola compagnia con una quota bassa non va bene, abbiamo sistemato il Portogallo e la Grecia dove siamo diventati il numero due, e poi abbiamo fatto tante acquisizioni in Europa centrale e in Europa dell'Est".



"Questa continua a essere la nostra strategia anche in Italia, dove l'operazione su Cattolica porterà benefici ai clienti e agli azionisti. Vogliamo rafforzare la nostra posizione anche in Asia, dove la popolazione e' giovane e in forte crescita. In Malaysia avevamo una posizione di minoranza in una piccola socità, ora si è trasformata in una posizione di controllo in una società che è seconda nel mercato danni", ha sottolineato il numero uno di Generali.

"Stiamo ancora lavorando e finalizzando il nuovo piano, che presenteremo il 15 dicembre. Dopo il turnaround del primo piano e l'ottimizzazione del secondo, questo sarà un piano molto ambizioso, di accelerazione della trasformazione digitale", ha continuato l'amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet, intervistato durante l'Insurance Day di Accenture-Class Cnbc. Ci sarà anche, aggiunge "un'accelerazione sull'asset management, e la sostenibilità sarà sempre più centrale, non posso dire di più”, ha concluso il ceo.

Intanto, l'assemblea per il rinnovo del cda di Generali, attorno a cui si stanno sfidando il primo socio storico, Mediobanca, e un gruppo di altri azionisti capitanato da Francesco Gaetano Caltagirone e dal patron di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, è stata fissata per il prossimo 29 aprile. A comunicarlo la stessa Generali, che ha pubblicato il calendario finanziario per il 2022. In precedenza, il 15 marzo, il Leone di Trieste pubblicherà i risultati del 2021.