Generali e Nationwide presentano N2G Worldwide Insurance Services

Generali e Nationwide Mutual Insurance Company (Nationwide), attraverso l'unità Property & Casualty Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), si sono uniti in una joint venture. Le due società hanno annunciato oggi la creazione di “N2G Worldwide Insurance Services, LLC” (N2G), con lo scopo di offrire soluzioni multinazionali su misura per clienti commerciali internazionali.

Oggi i premi P&C per i programmi commerciali multinazionali ammontano a circa 33 miliardi di dollari nei mercati statunitense ed europeo.

N2G sarà interamente dedicata alla promozione, distribuzione e gestione di soluzioni assicurative multinazionali per conto di entrambe le società, e si avvarrà di agenti, broker del mercato diretto e grossisti. N2G godrà della rete di distribuzione e la forza del brand di Nationwide negli Stati Uniti, assieme al network globale e alle capacità commerciali nel segmento Danni di Generali Global Corporate & Commercial. Grazie alla combinazione delle competenze di Nationwide e Generali, N2G potrà rispondere alle esigenze delle imprese multinazionali che operano negli Stati Uniti e a quelle dei clienti statunitensi che necessitano di soluzioni assicurative multinazionali strutturate. Nationwide si assumerà le esposizioni di rischio negli Stati Uniti, mentre Generali (in via diretta o tramite i suoi partner) si assumerà le esposizioni di rischio non U.S.